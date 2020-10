Se manifiestan padres de familia con niños enfermos de Cáncer en Celaya

CELAYA, Gto; Alrededor de 12 padres de familia con niños enfermos de Cáncer se manifestaron a las afueras del Hospital General de Celaya para exigir que el gobierno estatal y federal los apoye con medicamentos y quimioterapias.

Los padres portaban pancartas que decían: "Gobernador Diego Sinhue necesitamos nuestras Quimio. No más desabasto. También a Andrés López Obrador y al director del Hospital General, el Cáncer no espera", "No hay Quimioterapias en el Hospital General de Celaya, AMLO Apoyanos", entre otras.

En estos momentos, las personas provenientes de Celaya, Comonfort, Cortazar y Xichu, sostienen un diálogo con el director del Hospital para resolver sus inquietudes.