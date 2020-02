Se manifiestan comerciantes por plazas comerciales en la Capital

GUANAJUATO, Gto; De nueva cuenta, comerciantes de los mercados de la capital, se manifestaron frente a la presidencia municipal para exigir un dialogo con el alcalde, Alejandro navarro Saldaña, sobre la regularización y el cobro mensual de las plazas comerciales.

Foto: Miguel Martínez | El Sol de Irapuato

Durante la mañana de este jueves, al menos 100 comerciantes de la capital, se plantaron frente a la presidencia municipal para manifestarse en contra de los aumentos al uso de las plazas comerciales, los cuales, aseguran los locatarios, superan el 300 por ciento de incremento en algunos casos.

El contingente, exigió sostener una reunión con el alcalde capitalino, el cual no se encontraba en el inmueble municipal; mientras entonaban consignas acusándolo de traidor al pueblo.

Roberto Loya Mendoza, representante de los comerciantes del Mercado Hidalgo, comentó que los comerciantes solicitan certeza jurídica de los puestos comerciales, así como el aumento al pago mensual del tres por ciento conforme al inflacionario y que no se tomen represalias en contra de los locatarios.

“La cuota, que por favor no se hagan tontos, que el tesorero no maquille las cifras, sabemos que hay un 200 un 300 de aumento y eso se le asegura con el mismo Periódico Oficial tercero, queremos que no vaya a actuar de manera vengativa”, comentó.

Foto: Miguel Martínez | El Sol de Irapuato

El secretario de Ayuntamiento, Héctor Corona León, la síndico María Elena Castro Cerrillo y los regidores, Cecilia Pöhls Covarrubias y Oscar Aguayo Arredondo, escucharon las denuncias del grupo de comerciantes.

El contingente, decidió que se presentarán n la próxima sesión de Ayuntamiento para presentar las peticiones, por lo cual solicitaron que la sala no se llene con funcionarios públicos y se permita el acceso a los comerciantes.

Foto: Miguel Martínez | El Sol de Irapuato

Roberto Loya, dijo que, en caso de no aprobarse la solicitud de los comerciantes, se comenzarán los procesos legales conducentes, para lo cual ya hay cerca de 70 amparos en proceso tan solo entre los comerciantes del Mercado Hidalgo.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Inaugurarán sala de meditación en secundaria de Pueblo Nuevo

Descartó que la movilización de comerciantes tenga alguna relación con partidos políticos, pues incluso, los comerciantes han demostrado su gratitud por el apoyo en cuanto a una regularización por parte de regidores de diferentes partidos.

Foto: Miguel Martínez | El Sol de Irapuato

“Si tiene un tinte, tenemos un partido, un partido muy fuerte que es el mercado de ahí estamos, de ahí vivimos quien nos está defendiendo tanto, es nada menos que panista, la licenciada Ceci, estamos apoyándonos, ahí en la comisión hay panistas, hay priistas y hay perredistas”, expresó.

Por su parte, Corona León detalló que será el Ayuntamiento quien tome una determinación, pues si el titular de la Tesorería Municipal realiza un descuento a las cuotas de manera arbitraria, tendría una responsabilidad penal.