Se manifestaron nuevamente familiares de Fernando “N”

Yuriria, Gto.- Decenas de personas, entre familiares, amigos, conocidos y ciudadanía que se suma a la causa, salieron a manifestarse solicitando justicia con el inculpado por el asesinato de Alma Rosa Barragán, mencionando que es inocente.

Luego de la marcha estuvieron presentes en algunas casillas exigiendo justicia

Al grito de “Justicia” y “Fernando libre” decenas de familiares, amigos y conocidos marcharon exigiendo a las autoridades la liberación de Fernando “N”, quien se encuentra en proceso penal luego de presentarse como presunto culpable del asesinato de Alma Rosa Barragán Santiago.

La marcha se realizó por algunas calles del municipio de la comunidad de Loma de Zempoala, y posteriormente en una casilla, los manifestantes continuaron mostrando el apoyo con el inculpado por el asesinato de la candidata de Movimiento Ciudadano.

Las personas mostraron algunos carteles con mensajes de apoyo como “Exigimos que no se vincule a proceso a Fernando por un delito que no cometió“, “Si Fernando fuera culpable, el pueblo no lo estaría apoyando, iY el pueblo está con él!”.

La marcha y manifestación fue pacífica sin que se registrara ningún tipo de incidente luego del apoyo mostrado por la ciudadanía solicitando la liberación de Fernando “N”.

Cabe mencionar que este lunes se reanudará la audiencia del presunto responsable del ataque, a las 9:00 de la mañana.