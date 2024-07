Se llenan las presas en Guanajuato

Guanajuato, Gto.- Las principales presas de Guanajuato alcanzaron niveles óptimos, producto del temporal de lluvias que se registra, en donde la ciudad capital fue una de las regiones donde las precipitaciones pluviales han sido copiosas.

Lo anterior lo informó el presidente del Consejo del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato (Simapag), Héctor Morales, quien dijo que los tres cuerpos de agua principales de abastecimiento (Soledad, Esperanza y Mata) ya alcanzaron su máxima capacidad.

Son tres presas principales de abastecimiento.

En ese sentido, indicó que derivado del pronóstico de lluvias el agua almacenada en los embalses ya desfoga para mantener controlados los vasos de captación y con ello dan la tranquilidad y se garantiza el abasto de la ciudad en términos del agua potable.

No obstante, hizo un llamado a la ciudadanía para que no desperdicie el preciado líquido, pues aunque las presas al llegar a su volumen útil de captación, tiene un vertedor por el cual se vierte el agua que ya no es posible captarla por la propia cortina.

Lluvias benefician a la captación de agua.

Comunicó que la diferencia de este 2024 es que años atrás se llenaban las presas entre julio y agosto y ahora si bien no han sido constantes las lluvias, éste si han sido abundantes, lo que ha permitido lograr una buena captación.

Héctor Morales mencionó que como aún estamos en la temporada de lluvias, seguramente para los meses de septiembre y octubre las tres presas que surten a los capitalinos del vital líquido se mantendrán llenas.

Es de mencionar que, de acuerdo al pronóstico para los siguientes días, en el estado de Guanajuato se estima que continúen las lluvias puntuales intensas (de 50 a 75 milímetros). Además prevalecerá un ambiente matutino frío en zonas montañosas y fresco en el resto de la región, además de cielo medio nublado con bancos de niebla en zonas altas.

Durante la tarde se prevé ambiente de templado a cálido, caluroso en zonas con un cielo nublado, descargas eléctricas y caída de granizo en zonas de lluvia, así como viento de dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de tormenta.