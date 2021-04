Se le pasó la primera pero ya la vacunaron

La aplicación de la segunda dosis de la vacuna anticovid-19 hizo que el interés de los adultos mayores que no se aplicaron la primera dosis incrementara, provocando que se dieran cita en los módulos de vacunación durante el segundo día, un caso como este fue el de Xila Hernández, originaria de Loma de Flores, que acudió a la sede de vacunación en la Deportiva Sur.

Xila Hernández, acompañada de una de sus familiares, acudió al módulo de vacunación con la esperanza de que le pudieran poner la primera dosis de la vacuna anticovid-19 de la farmacéutica Pfizer.

De pie y a un costado de la puerta, doña Xila esperaba con mucha emoción que se pudiera confirmar la aplicación de la primera dosis de la vacuna para quienes no tuvieron la oportunidad de suministrarse en la pasada jornada de vacunación.

“Cuando se aplicó la primera dosis, nunca me enteré de los lugares donde se estaría vacunando, ni tampoco la fecha en la que se comenzaría a inmunizar a los adultos mayores, sino que apenas me enteré, espero que me la puedan aplicar para no tener que venir mañana ya que hoy llegamos desde muy temprano”, dijo.

Luego de varias horas de espera, las autoridades del sector salud confirmaron la aplicación de la primera dosis del biológico para combatir la Covid-19 a los adultos mayores que no contaba con ella, por lo que Xila pudo ser inmunizada.