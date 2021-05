Se juega el país su futuro en la elección de diputados federales: Obispo

El obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, aseguró que en la elección de los diputados federales no da lo mismo votar por cualquier candidato, pues dijo que lo que está en juego es el futuro del país.

“No da igual por el candidato que votes, no es lo mismo a quien des tu voto, hay partidos que respetan valores, respetan familia, respetan dignidad humana, respetan democracia y otros no”.

Enrique Díaz Díaz | Obispo de la Diócesis de Irapuato.





Durante su mensaje dominical que dio a medios de comunicación, Enrique Díaz Díaz hizo un llamado a la feligresía a ejercer el voto el próximo seis de junio, pero advirtió que un católico no puede decir que le da igual votar por un candidato determinado, pues dijo que éste debe ver quiénes son aquellos que hacen una defensa de la vida y buscan el bien común.

“Un católico no puede decir 'me da igual'; no puede ser que des el voto a alguien que va en contra de familia, de la vida, de la dignidad humana; piénsalo bien, piénsalo muy bien, porque ahí va el futuro de nuestra patria”, dijo el Obispo de Irapuato.





Enrique Díaz Díaz consideró como una labor importante la que realizan los diputados federales, por lo que reiteró que en esta elección se está jugando “el destino de México y no para seis años, sino para mucho tiempo”.

Por ello, ehxortó a la comunidad católica a no permanecer indiferentes en este proceso electoral, que ha sido llamado, además, el más grande e importante de la historia reciente del país.

“Ojalá que no nos quedemos aislados, que no nos quedemos encerrados, un cristiano no puede ser apático frente a las graves demandas de la política mexicana, no podemos quedar indiferentes”.