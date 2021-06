Se inundan cada que llueve en 5 Febrero

En la calle 5 de Febrero de la colonia La Luz persiste el problema de inundación durante la temporada de lluvias, por lo que habitantes piden a las autoridades atender este problema que lleva presentándose por varios años.

Las precipitaciones pluviales que han caído en la última semana han ocasionado que el problema de encharcamiento que es recurrente en la calle 5 de Febrero se haga presente, aunque esta es una situación ya normal para sus residentes sigue generando afectaciones y molestias para quienes aquí viven, así como para quienes transitan por ella, pues es la calle principal de la colonia.









Algunos vecinos señalaron que los encharcamientos llegan hasta el nivel de banqueta, e incluso lo superan lo que ocasiona que las casas que están ubicadas en la parte final de la calle sean las más perjudicadas pues es donde el nivel del agua alcanza mayor nivel.

“Esta calle queda en la bajada de agua que viene del cerro aquí escurre no solo agua sino también tierra que ocasiona que las coladeras se tapen, ahorita están tapadas pero es por tierra, aunado a esto no sabemos si el drenaje es insuficiente, pero nos hemos cansado de pedir a esta y otras administraciones que nos ayuden con el problema pero no hemos tenido respuesta” explicó un habitante del lugar.





El agua llega a nivel de las banquetas e incluso se mete a las casas / Fotos: José Almanza | El Sol de Salamanca





Vecinos aseguraron que no les queda más que esperar a que la temporada de lluvia termine mientras tanto seguirán con la zozobra de que ante una lluvia fuerte sus casas se pueden inundar.