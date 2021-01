Se ha vuelto un calvario encontrar oxígeno medicinal

Encontrar un tanque de oxígeno medicinal se ha vuelto en una odisea para muchas personas que buscan por todos los medios mejorar las condiciones de salud de familiares y amigos.

Desde la semana pasada algunas personas están buscando oxígeno.

A causa de la Covid-19 la demanda de oxígeno medicinal en el municipio se ha triplicado en los últimos dos meses, lo que ha llevado a familiares de personas enfermas por coronavirus y otros padecimientos a emprender un peregrinar para poder conseguir un tanque.

Asunción viene del municipio de Jaral del Progreso. Luego de recorrer su ciudad y el municipio de Valle de Santiago llegó a Salamanca con la esperanza de poder recargar dos tanques de oxígeno que utilizan tres familiares que padecen la Covid-19.

Vienen a de otros municipios esperando poder encontrar.

“Hay mucha demanda y el problema es que sólo están llenado tanques pequeños. Yo traigo un tanque grande y otro chico pero no hay, desde la semana pasada estoy buscando y no podemos encontrar. Aquí nos dijeron que sólo abastecen tanques pequeños y luego de estar dos horas formado esperando me voy a seguir buscando” , explicó.

Ernesto manifestó que “tardan en atendernos pero dicen que sí hay, vengo de Irapuato, yo soy de allá y ahí no hay en ningún lado. Hemos ido a empresas grandes como Infra pero dicen que no hay, que en uno o dos días, aquí llevo como dos horas esperando, pero al parecer sí surtirán pero sólo a tanques pequeños y uno por persona”,dijo.

Sebastián, habitante de la comunidad de Cerro Gordo, acudió con la esperanza de encontrar oxígeno para su abuelo y su suegro quienes no padecen Covid pero debido a la enfermedad que presentan lo usan permanentemente.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Para terminar con plaga de mosquitos necesario sanear los cuerpos de agua

“El IMSS nos prestaba el oxígeno pero ahora ya no lo prestaron, porque están saturados y ya no tienen tanques. Es difícil conseguir uno porque aparte están muy caros, los están vendiendo hasta en 18 ó 20 mil pesos un tanque grande, antes valían entre cuatro o cinco mil pesos”, refirió.

Es así como aunado a lo angustiante que resulta tener a un familiar contagiado por la Covid-19 ahora también los ciudadanos se deben enfrentar al calvario que es conseguir un tanque de oxígeno que ayude a superar la enfermedad.