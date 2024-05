Se ha registrado la salida de elementos de policía municipal

El presidente de la comisión de Seguridad Pública, Juan Ortega Gasca confirmó la renuncia de dos elementos de la Policía Municipal, luego de los ataques que se registraron y cobraron la vida de dos oficiales durante los meses de marzo y abril.

“Respecto a la salida de elementos tanto en la corporación y academia tenemos el conocimiento de que es la salida de uno o dos, pero no hay una salida masiva de elementos de policía ni de la academia de policía y esto es algo que le da permanencia a la policía; ellos tendrán sus motivos personales, aunque eso pudiera ser una de las situaciones, porque este ejercicio policial es complicado y yo siempre respeto a quienes están en servicio a pesar de lo que está sucediendo”, señaló Juan Ortega Gasca, presidente de la comisión de seguridad pública.

El funcionario manifestó que la deserción de los elementos pueden ser por diversos motivos, dentro de los cuales se puede tratar en búsqueda de una mejor sustentabilidad económica.

“Quizá se les presentaron otras oportunidades laborales en mejores condiciones laborales y menor riesgo, pero ellos son los que toman la decisión de decidir, pero como tal no hay una deserción masiva; nosotros como parte de la comisión no tenemos conocimiento de que se hayan presentado amenazas a la dirección de policía”

Ortega Gasca comentó que ha mantenido un acercamiento con algunos uniformados para conocer las preocupaciones e inquietudes de los elementos de la corporación de policía municipal.

“yo me he acercado con algunos de ellos en donde les he dicho que traten de conducirse de la manera más responsable y que traten de estar al margen de actos que no corresponden porque no nadamas se ponen en riesgo ellos y además a su familia y si no hay razón yo creo que todos quisiéramos estar en las mejores condiciones económicas pero debemos de hacerlo por medio de la vía correcta”, concluyó.