Se generan 100 nuevas vacantes en la bolsa de empleo municipal

De octubre a noviembre se incrementó paulatinamente la bolsa de empleo municipal, por lo que la bolsa de empleo municipal cuenta con alrededor de mil vacantes para quienes deseen integrarse a las filas de algunas empresas.

Así lo dio a conocer la directora de Desarrollo Económico, Ilse Cristina Esqueda Escárcega, quien señaló que a su llegada a la dirección eran mil 500 las vacantes con las que se contaba en la bolsa de empleo de Salamanca y en un mes se registraron cerca de 100 nuevos espacios.

Los perfiles para las vacantes van desde personas con estudios de primaria, secundaria hasta licenciatura, para los ramos automotriz, agrícolas, manufactura, industriales, petroquímicas, donde son muy variadas las industrias.

“Estamos buscando generar más empleos, ahorita no hay nada concreto, estamos buscando que lleguen algunas empresas, sin embargo, todavía no tenemos nada confirmado y no me gustaría hablar de más, lo que sí es que tenemos grandes proyectos para la dirección", explicó.

Además, comentó que en el proceso de Entrega-Recepción detectaron diversas actividades que se podrían retomar durante esta administración, entre las qué destacó la plataforma Yo compro local, la cual dijo que se podría rescatar aunque buscando la manera de eficientar los recursos.