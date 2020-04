Se generaliza uso de cubrebocas

El uso de cubrebocas para prevenir la propagación de la Covid-19 es cada vez más generalizado y uniforme entre la ciudadanía, manifestaron salmantinos en una encuesta al coincidir con la postura del Gobierno Federal de que existe una mayor cultura en el cumplimiento de los protocolos sanitarios.

“Pues llegamos a bañarnos y cambiarnos de ropa y seguir usando el gel antibacterial, desde que empezó la cuarentena. Yo estaba trabajando y llegó de inmediato a bañarme para proteger a mi hija, además de usar el cubrebocas”, dijo María, quien es estudiante.

“Traer cubrebocas, asearse, llegar a casa y bañarme y a comer, me tengo que cuidar porque soy diabético, eso lo hacemos diario”, dijo Osvaldo Esteves, de 62 años, quien trabaja como franelero.

“Es necesario, primordial, el tapabocas, el gel, el alcohol en agua diluidos y guantes cuando voy a tiendas departamentales. En casa me quito las mascarillas y los guantes. Los pongo en una bolsita y los tiro a la basura, los pies limpiarlos con una jerga a la cual le ponemos cloro y entrar a casa, e igual la ropa, la bolsa del mandado, la dejamos afueras y le roció sanitizante y supervisamos mi hija y yo, que toda la familia haga el mismo procedimiento”, afirmó María Elena Cornejo Gallardo, quien tiene 60 años y es ama de casa.

“Yo realizo, el lavado de manos constante, uso el cubrebocas y asistir lo menos que se pueda aquí (mercado), solo vengo cuando tengo que surtir. Al llegar a mi casa, me cambio de ropa, nuevamente aplico el lavado de manos y meto todo a la lavadora”, dijo Enrique García.

María Jasso, de 60 años de edad, quien es ama de casa, dijo, “No salir tanto a la calle, solamente a lo esencial como mi mandado, y con mucha precaución, cuando llego a casa me quito lo zapatos en la entrada, me pongo las sandalias y me meto a bañar, además de poner mi ropa en agua y jabón, nadie de mi familia sale solamente yo”.

“Yo cuando salgo de casa, lo hago únicamente cada ocho días para surtirme de comida y utilizó cubrebocas, gel antibacterial, guantes y también pongo sanitizante en el carro cuando ya me preparo para ir a casa”, afirmó Lucia Martínez de 36 años de edad, quien es Psicóloga.

La mayoría de los ciudadanos, manifestaron que siguen las medidas sanitarias estipuladas por la Secretaria de Salud, pero también realizan un protocolo para cuando llegan a su casa, esto para proteger a su familia.