Se estanca diálogo con autoridades

El alcalde interino, José Luis Montoya, acudió la tarde de este miércoles a dialogar con los pobladores de las comunidades Puerto de Rojas , Puerto de Guadalupe y Cerro Blanco, quienes mantienen bloqueado el camino que conduce al relleno sanitario de este municipio para exigir la rehabilitación del mismo, sin embargo no se llegó a ningún acuerdo.

Habitantes de la Labor de Valtierra, donde encuentra otro camino de acceso al tiradero municipal, ya se encuentran inconformes por el paso de camiones.

María del Carmen Elizarrarás, una de las inconformes, señaló que el alcalde interino les expuso que la administración no contaba con presupuesto para la rehabilitación del camino. Por lo que los habitantes decidieron no abrir el paso hasta que no haya algo concreto.

“No desistiremos hasta que el camino sea asfaltado de Palo Alto al Relleno Sanitario”

María del Carmen Elizarrarás | Inconforme

“Los habitantes de las comunidades de Puerto de Rojas, Puerto de Guadalupe y Cerro Blanco seguiremos en la misma posición y no desistiremos hasta que el camino sea asfaltado de Palo Alto al relleno sanitario. Sabemos que con este bloqueo el sistema de recolección de basura no está funcionando bien, no se puede recoger porque no hay dónde se tire”.

Pese al dialogo no hubo acuerdo con las autoridades municipales

María del Carmen informó también que habitantes de la Labor de Valtierra, donde se ubica otro camino de acceso al tiradero municipal, ya se encuentran inconformes, pues desde este miércoles algunos camiones, con destino al relleno sanitario, han comenzado a pasar de manera paulatina.

Fue desde la mañana de este martes que los vecinos de la zona colocaron piedras en el camino que conduce al relleno sanitario para exigir la pavimentación del mismo, ya que las malas condiciones que presenta les impide la llegada algunos servicios.