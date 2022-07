Se espera retroceso y deserción escolar en nivel medio superior

A pocos días de que se concluya el ciclo escolar 2021-2022, autoridades escolares pronostican un aumento en el abandono y deserción el próximo período en el nivel medio superior, esto ante el acuerdo emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP), de que ningún alumno de secundaria puede ser reprobado a pesar de carecer del nivel de aprovechamiento requerido para avanzar en su grado escolar.

Local Aumenta ausentismo escolar

A poco más de una semana de haber sido evaluados y a menos de 13 días para el cierre del ciclo escolar, no habrá alumnos reprobados, según el acuerdo emitido por la SEP y publicado en el Diario Oficial de la Federación, en el que se establece que cualquier calificación numérica para los alumnos deber ser en una escala de seis a 10.

Al respecto, Vicente Díaz Quiñones, dirigente del Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación del Estado de Guanajuato, consideró que esta decisión es arriesgada, ya que lejos de ayudar al estudiante incrementaría el rezago educativo.

“Es muy arriesgado otorgar calificaciones aprobatorias a los alumnos, esto lejos de ayudarlos los va perjudicar no sólo en su formación académica sino también puede influir en la percepción social, lo que además traerá un gran número de deserción y abandono el próximo ciclo en el nivel medio superior, al aprobar a alumnos que no están preparados para ello”, externó el docente.

Díaz Quiñones dijo que el decreto de la SEP debe modificarse porque no se puede tener calificaciones aprobatorias para alumnos que no asistieron a clases, cumplieron con sus tareas o sus evaluaciones, pero dijo que la CNTE entiende y apoya a los padres de familia y no tanto las recomendaciones o indicaciones de Secretaría de Educación Pública de Guanajuato.

Refirió que esta situación propicia que las propias autoridades educativas entreguen datos falsos a la Secretaría de Educación, además de que los padres de familia no tienen certeza de que sus hijos realmente estén aprendiendo.

Ausentismo

Aunado a esta problemática, el ausentismo en los salones de clases se incrementaron durante la última semana hasta un 60%, esto debido a que muchos padres de familia han optado por permitir la ausencia de sus hijos en las aulas, bajo el pretexto de que ya han sido evaluados y considerar una pérdida de tiempo la asistencia, sin embargo, de acuerdo al calendario escolar el último día de clases es el próximo 28 de julio.