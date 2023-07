Se dio arranque al distintivo Empresas Embajadoras de la Paz

Con el arranque del distintivo "Empresas Embajadoras de la paz" el Instituto Estatal de Capacitación se impartió dicho proyecto enfocado a 15 municipios del estado involucrando a empresas, instituciones y liderazgos para mejorar los entornos laborales.

Municipios como León, Irapuato, Silao, Salamanca, Guanajuato, San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo, Pénjamo, Valle de Santiago, San Francisco del Rincón, Salvatierra, Abasolo, Yuriria, así como la zona metropolitana Moroleón y Uriangato, fueron los que estuvieron presentes en el arranque de este distintivo, al ser los municipios en donde se congregan la mayor parte de la población del estado guanajuatense.

Este proyecto de Empresas Embajadoras de la Paz, consiste en la construcción de paz positiva, haciendo referencia a la construcción de las condiciones necesarias para la mejora de los entornos personales, familiares, laborales y comunitarios, para el desarrollo óptimo de las personas y en consecuencia la creación y el sostenimiento de una sociedad pacífica.

Las metas que se tienen en este distintivo, es el de intervenir a 150 empresas, capacitar a más de mil 500 personas en el tema de habilidades para la paz, así como realizar diez mil acciones por la paz positiva encabezada por ciudadanos y contar con más de 100 articuladores en 15 municipios.

“Hoy invitamos a un grupo de 15 empresas de Salamanca, y que están interesadas en consolidad el tema de la paz, uno de los aspectos más importantes es el liderazgo positivo, así como la crianza positiva el cual tiene que ver con esquemas distintos de liderazgo en la autoridad. Por ejemplo, la crianza tiene que ver con el tema de la autoridad positiva de los padres y se basa en la psicología positiva”, comentó Juan Carlos López Rodríguez, Director del plantel IECA.

López Rodríguez, indicó que este programa, abarcará diversos puntos dentro de las empresas, además de quitar ciertos factores que pueden ser causantes de violencia tanto verbal, acoso o coercitiva dentro de las empresas.

“Esto tiene un gran impacto en la empresa, no solamente en el bienestar, sino también en los resultados económicos, en el respeto al medio ambiente, esto es solo uno de los distintivos, otros es revisar la movilidad en donde no le inviertan demasiado tiempo en el transporte, que tengan un ambiente seguro en la propia empresa y los directivos se preocupen en la responsabilidad social y tengan un mayor impacto; esta tarea no es fácil, porque implica involucrar a los empresarios el de manifestar hacer algo por la sociedad, entonces queremos profundizar esto y atacarlo”, indicó.

Para que este proyecto se pueda logar, es el promover la paz positiva entre la ciudadanía general y el involucramiento de la población en general en actividades concretas para transformar sus entornos inmediatos.