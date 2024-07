Se despide Juan José como cronista de la ciudad

Luego de 32 años al servicio para la preservación y conservación de la historia de Salamanca, Juan José Rodríguez Chávez, cronista de la ciudad fue despedido con un homenaje, en donde, se reconocieron los aportes históricos efectuados en el ámbito social, cultural y de la vida diaria de Salamanca y aunque es oriundo del estado de Aguascalientes, sin embargo, ella no fue impedimento para desarrollar una identidad de amor y pertenencia a esta ciudad, tras haber llegado a muy temprana edad.

Durante el homenaje, el director de Bienestar y Desarrollo Social, Alejandro Meneses Molina, destacó la trayectoria de Juan José Rodríguez Chávez desde 1991 como un hacedor y conservador de la historia del municipio de Salamanca.

“Poca gente tan entregada a su trabajo a su misión a lo que lo hace feliz he conocido yo como a don Juanito, les comento una anécdota, algunos compañeros hicieron unos folletos históricos de Salamanca y los pusieron en varios puntos de la ciudad para que la ciudadanía los viera y pudieran acudir a ciertos eventos, don Juanito fiel a su vocación me los entregó todos con sus respectivas correcciones, a todos me les hizo observaciones muy precisas cosa que no se muestra la calidad de cronista y persona responsable que es”, explicó.

A lo largo de su periodo se dedicó a recabar información para saber en qué lugar, día y fecha se llevó a cabo la fundación del municipio de Salamanca. Juan José Rodríguez Chávez fue autor de “Crónicas de Salamanca”, obra que se dio a conocer en 1993, además fundó el primer frente guerrillero de Salamanca en el año 2003.

Al llegar a la pubertad, visitó diversas comunidades, entre ellas las zonas turísticas, barrios y colonias de Salamanca, esto con el objetivo de tener información recopilada del municipio. Esto lo llevó a generar un gusto por la investigación de la ciudad, lo cual ha quedado recopilado en un gran archivo de la ciudad el cual está conformado de literatura y fotografías del antiguo Salamanca.

Asimismo, el presidente de Salamanca le asignó el título de cronista emérito a Juan José Rodríguez Chávez, por sus 32 años de trayectoria, además de la entrega de varios reconocimientos como símbolo de gratitud por su gran labor.