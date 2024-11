Se descarta adelanto de participaciones para Salamanca, hay finanzas para el pago de aguinaldo

A pasar de continuar cubriendo adeudos que se heredaron administraciones anteriores, por la solicitud de créditos para el desarrollo de obras y programas de asistencia social, el presidente municipal César Prieto declaró que el Municipio mantiene finanzas sanas para pago de aguinaldos y nóminas para el cierre de este 2024, por lo que descartó solicitar algún adelanto de participaciones.

“Nosotros somos promotores de las finanzas sanas, de que no haya tema de adeudos, lamentablemente en gobiernos anteriores se han adquirido algunas deudas, estamos poco a poco también liquidándolas, saldando esa deuda, y en el caso del municipio tenemos finanzas sanas suficientes para dar atención a lo que son aguinaldos, todo lo que tiene que ver con el salario de los trabajadores y también obviamente con las acciones que se requieren para beneficio de la ciudadanía”, puntualizó el edil.

En este contexto destacó que, no pedirá adelanto de participaciones al Gobierno del Estado, ya que en su Gobierno se prevé tener arcas municipales sustentables. “No, nunca lo hemos hecho de hecho, no porque sea algo malo simple y sencillamente creo que nuestra planeación tiene que ser suficiente para saber en qué momento tenemos el recurso y qué obras o acciones podemos llevar a cabo en beneficio de la gente y pues no comprometer el recurso a través de deuda o adelanto de participaciones”.

¿Cuándo se paga el aguinaldo?

En su artículo 87, la Ley Federal del Trabajo establece que los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo anual, que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario, por lo menos. En el caso de la Administración Municipal ya tiene asegurado el pago de aproximadamente más de mil trabajadores, de cada una de las áreas, entre directores y empleados.

¿De dónde surge?

Tiene su origen en Roma, el aguinaldo, tradicional obsequio, regalo o paga extraordinaria que se realiza por Navidad es una tradición muy antigua, que se remonta al pueblo celta, costumbre conocida con el nombre de "eguinad" con la que los celtas designaban el regalo de año nuevo.