Se defiende David Martínez, no atacó a la diputada del PVEM

Guanajuato, Gto. (OEM).- El coordinador del grupo parlamentario del partido de Morena en el Congreso local, David Martínez Mendizábal, sostuvo que en ningún momento atacó a la diputada del Verde, Martha Ortega Roque.

Esto en referencia a las declaraciones de la legisladora, en la sesión de Pleno de la semana pasada, quien acusó de misógino al diputado después de que solicitara modificar un acuerdo de la Junta de Gobierno para ampliar la convocatoria para asistir a Dubái, a la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas de 2023 referente al cambio climático.

A decir de Martha Ortega se dijo ofendida por las declaraciones del coordinador de Morena, al mencionar que se necesitaba abrir la convocatoria a otros perfiles conocedores del tema.

Al respecto, David Martínez presentó tres pruebas a favor para corroborar que nunca faltó al respeto a su compañera.

En primer lugar, dijo que está el video de la rueda de prensa de la Junta de Gobierno en segundo lugar mencionó que hay cerca de seis personas que atestiguaron a su favor corroborarían que nunca hubo ofensas, y en tercer lugar está el acta que se levantó de los acuerdos de la Junta de Gobierno.

“Con esta explicación me quedaré, y es que fue un mal entendido, no acusaré a nadie de dolo o de intención de hacerle daño a mi persona, como todas las personas, nos equivocamos de algún modo, ahí queda para no pasar a mayores”.

El coordinador del grupo parlamentario de Morena insistió en que sus palabras se mal interpretaron, sin embargo, lamentó el oportunismo político.

“Lo que es claro, es que no es conveniente el oportunismo político para subir la tribuna y aprovechar el viaje para hacer acusaciones en mi contra, no es correcto; el ambiente de convivencia se marca en la Ley Orgánica del Poder Legislativo”.

Fue la diputada del PAN, Briseida Magdaleno, quien acusó al diputado de generar una desigualdad en la Comisión de Derechos Humanos.