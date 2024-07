Se cumplen seis meses sin Lorenza

Este lunes se cumplen seis meses de la desaparición forzada de Lorenza Cano. Buscadora e integrante del Colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, que fue privada de la libertad la noche del pasado 15 de enero de 2024, desde entonces se han realizado actividades para su localización, sin embargo no se ha podido dar con su paradero, durante este tiempo la Fiscalía General del Estado detuvo a dos personas implicadas presuntamente en su desaparición pero fueron puestas en libertad.

▶️¿Dónde está Lorenza?

Alma Lilia Tapia, vocera del colectivo, compartió que a pesar de que la poca información que se tiene en torno a su caso, sus compañeras no han dejado de buscarla y continuarán agotando recursos para que Lorenza regrese a casa, aunque se han resignado ante la alta probabilidad de no poderla encontrarla con vida.

“No hemos parado se buscarla, seguimos, tenemos búsquedas pendientes por el trayecto por donde se cree se la llevaron, nos hace falta una búsqueda en un punto en especifico donde creemos podemos encontrar algo de información solo que necesitamos maquinaria pesada para poder excavar, ya se solicitó, estamos a la espera de que la manden y poder continuar con la búsqueda en ese punto en particular”, reveló.

Lilia Tapia estableció que, el que no se sepa nada de Lorenza, el que su familia haya sido desplazada, genera incertidumbre y temor entre las demás compañeras. “Hay miedo, porque no sabemos de ella, hay miedo porque nosotras seguimos en las búsquedas y en puntos rojos, pero no paramos", señaló.

Las búsquedas especializadas han sido en coordinación con autoridades del estado, Comisión Estatal de Búsqueda y las Fuerzas de Seguridad Pública, con las que se ha llevado el protocolo para salvaguardar la integridad de todo el equipo; explicó que existe la promesa por parte de las autoridades de dar con el paradero de la madre buscadora que ingresó al colectivo luego de no saber de su hermano, sin embargo, esta situación ha mantenido baja la esperanza de encontrarla con vida.

Los hechos

La noche del 15 de enero, Lorenza se encontraba en su domicilio cuando un grupo armado ingresó asesinó a su esposo e hijo, para luego llevársela con rumbo a Villagrán, desde entonces poco se ha sabido de su paradero. Este lunes, sus compañeras del colectivo colocarán una ofrenda floral en el árbol de la esperanza ubicado en el jardín principal.