Se cumplen cinco años de la desaparición de Luis Enrique en Salamanca

Cinco años de angustia, desesperación y dolor, ha vivido la familia de Luis Enrique Valdez Olmedo, un menor de 15 años que desapareció el 18 de agosto del 2019; el día que desapareció se le vio por última vez en la comunidad El Pitayo, al suroeste de Salamanca; este mes se cumplió un aniversario más desde que no se supo de él en aquella fecha; a lo largo de los días, sus familiares siguen difundiendo a través de redes sociales y grupos de mensajería instantánea su ficha de búsqueda, con la esperanza de que un día “como sea”, pueda regresar.

En este sentido, la madre de Luis compartió para El Sol de Salamanca el vuelco que dio la vida para su familia hace cinco años, tiempo en el que no han dejado de buscar y compartir la ficha de búsqueda, que por tres años fue de Alerta Amber, misma que se desactivó cuando su hijo habría cumplido la mayoría de edad y desde hace dos años continúa activa pero ahora como una persona mayor de edad.

“Es horrible que todavía la Fiscalía del Estado no sepa nada de mi hijo, ya que son cinco años de tristeza y angustia, sin saber nada de mi hijo por eso mismo le pido a toda persona que si puede ayudarme a buscar a mi hijo compartiendo su foto, ya que entre más gente vea la foto más probabilidades hay de que lo vean porque es una gran tristeza ya cinco años y no se sabe nada, es una angustia enorme de no saber cómo esta o cómo ayudarlo a volver a casa”, compartió su progenitora.

Luis tenía 15 años cuando se le vio por última vez, hoy cuenta con, incluso con la ayuda de algunas aplicaciones se realizó una imagen con la apariencia que tendría actualmente, para poder identificarlo ya conEste joven salmantino forma parte de las poco más deentre hombres y mujeres, desaparecidos y no localizados, con los que cuenta el colectivocuyas fichas se siguen difundiendo a través de diferentes plataformas y medios con la esperanza de encontrar a sus familiares y ayudarles a regresar a casa.