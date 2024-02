Se continúa revisando la entrega-recepción del anterior director de Seguridad

César Prieto Gallardo indicó que la contraloría municipal se encuentra trabajando en el proceso de la entrega recepción realizada por el antiguo director de seguridad pública, Alejandro Flores Jiménez.

Te recomendamos: Se mantiene Seguridad Pública sin titular desde hace 4 meses

“El tema está en contraloría, unos temas estaban revisando respecto a su tema de entrega recepción, todavía no tengo el estatus en el que se encuentra, pero vamos a revisar si se le tiene que hacer un llamado o si no para informar cuál es el proceso definitivo con este ex servidor público de Salamanca”, comentó César Prieto Gallardo.

El mandatario puntualizó que esto se llevó a cabo ya que se encontraron algunas irregularidades en la dependencia que presidía Alejandro Flores Jiménez. Flores Jiménez había desempeñado su cargo público en un lapso de 18 meses en el municipio de Salamanca.

Durante su periodo los delitos de extorsión, homicidios y narcomenudeo, presentaron un incremento del 63%, 32% y 15% respectivamente. Lo anterior se dio a conocer a través de una estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Local Este mes podría darse a conocer nuevo director de Seguridad Pública

respectivamente; por lo que por tercera vez la dependencia deberá encontrar un nuevo perfil que encabece la coordinación con Guardia Nacional, Ejército y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Posterior a su salida en el año pasado, el Gobierno Municipal declaró a través de un comunicado que la renuncia de Alejandro Flores había sido por motivos personales. "El Gobierno Municipal que encabeza el presidente César Prieto, informa que, el Coronel retirado de la Fuerza Aérea Mexicana Alejandro Flores Jiménez presentó formalmente su renuncia al cargo de la Dirección General de Seguridad Pública de Salamanca, la tarde de este viernes 01 de septiembre. Su separación se da por motivos personales."

En el comunicado que había sido emitido por el Gobierno Municipal, se reiteró el compromiso en materia de seguridad por lo que se continuará trabajando de manera coordinada con los demás niveles de gobierno.

▶️ Suscríbete a nuestra edición digital

"El Gobierno Municipal reitera que la seguridad es uno de sus ejes principales, por el que se continuará trabajando en coordinación con la SEDENA, La Guardia Nacional y el estado, para garantizar la protección de los ciudadanos salmantinos."