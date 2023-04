Se consolida autora salmantina en mundo literario

A sus 20 años, Grisel Mejía se ha consolidado como escritora desde los 14, con dos libros publicados y uno más en edición con el que busca destacarse en el mundo de la literatura, al igual que el escritor y periodista Benito Taibo, quién además de ser su autor favorito, fue su inspiración de la estudiante de Aeronáutica en el Instituto Politécnico Nacional.

Su incursión en la literatura comenzó en 2017, con 14 años, luego de escribir un prólogo para un proyecto escolar.

“A la maestra le gustó y de ahí comenzó este impulso de buscar otras oportunidades para llegar a la publicación del libro, a los 15 se publica el primero, a los 17 el segundo; luego me distancié un poco porque entré a la carrera”, recordó.

Su primera obra titulada “La Galaxia y luego yo” es una novela juvenil que trata de una narración en el centro de lectura José Rojas Garcidueñas. El segundo Promesas Sin Cumplir, va enfocado a un divorcio sobre la inexplicable la manera en que te comprometiste a cumplir cada promesa que de tu boca salía, pero no lo hiciste y el tercer es una recopilación de poesía Los Pensamientos para Júpiter.

“El primero fue muy fácil, sorprendió mucho que a los 14 alguien tuviera ya un interés o ya estuviera decidido en que quisiera hacer en su futuro, pero con el tiempo te das cuenta de que te ponen el pie, algunas personas no les parece, también las críticas sobre la falta de experiencia, sin embargo por la parte académica tuve un gran apoyo de mis maestros, al final creo que uno aprende a sobrellevar las cosas y logras hacer los proyectos a tu manera”.

Asimismo, Grisel Mejía compartió para El Sol de Salamanca su opinión respecto a la evolución en la presentación de los productos literarios, así como revistas, periódicos y ensayos por mencionar algunos, en la cual consideró que a pesar de una disminución en su demanda, la experiencia de lectura no se compara en tener un libro en físico a una lectura a través de un dispositivo, pues dijo un libro te aporta otro tipo de placeres, una sensibilidad al abrir, oler y leer, se intelectualizan conceptos y la información; ya que a través de una pantalla es un poco más fría.

“Nunca es lo mismo o al menos en mi parecer no se compara el tener los cosas físicas , creo que es cuando puedes comprenderlo un poco más, porque en medios digitales te puedes distraer en una notificación o con un mensaje y se pierde la dinámica de la lectura, pero se está perdiendo mucho a un habiendo muchas librerías ya no tienen grandes ventas y en cierta forma en apoyo al reciclaje está bien, creo que la misma esencia de la lectura ya no es lo mismo por lo que me gustaría impulsar un poco más esto de la lectura y participar en eventos culturales”, refirió.

En Salamanca además de la biblioteca Bartolomé Sánchez Torrado y el centro de lecturas José Rojas Garcidueñas, están en funcionamiento otras unidades ubicadas en las colonias Los Virreyes e Infonavit III, así como en las comunidades de Valtierrilla y Cárdenas, a donde invitó a la ciudadanía a acercarse para leer un buen libro, cultivarse y pasar un buen rato.