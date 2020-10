Se conmemoran 453 años de la fundación de Barrio Bajo

Salamanca, Gto.- El Barrio de Nativitas O Barrio Bajo, uno de los más antiguos de la ciudad, en este mes cumplió 453 de antigüedad. En este asentamiento centenario se celebraba la fundación de la ciudad, evento que fue trasladado al centro de la ciudad motivos históricos.

Después de los estudios realizados por el cronista Juan José Rodríguez Chávez en el año de 1999, en sesión de Ayuntamiento se determinó cambiar los festejos al centro de la ciudad, sitio geográfico de la Estancia de Barahona, origen de la fundación española.

En este Barrio ahora llamado colonia Nativitas se localiza la Parroquia de Nuestra Señora de la Natividad que se erigió a finales del siglo XVII y principios de XVIII como réplica de la parroquia antigua en su torre y fachada.

“Me tocó hacer una investigación sobre el sito real donde se fundó la Villa de Salamanca de la Nueva España. A partir de 1965 se empezó a festejar el aniversario de la ciudad de en el Barrio de Nativitas. Me di a la tarea de hacer la investigación personal.

Durante 1990, anduve en archivos, bibliotecas de Michoacán, Guanajuato, Ciudad de México, en el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional y en archivos parroquiales…”, señala Rodríguez Chávez.

Detalló que este estudio histórico fue entrega al Ayuntamiento y “a medidos de diciembre 1990 en junta de Cabildo decidieron que a partir de 01 de enero de 1991 se cambiarían festejos del Barrio de Natividad al centro de la ciudad, porque según los documentos, dicen que la fundación de Salamanca se llevó cabo en el centro de la Estancia de Barahona como fundación Española”.

El Barrio de Nativitas nació el 14 de octubre de 1655 y la fundación de la ciudad el 01 de enero de 1603, “…quiere decir que la fundación de nuestra ciudad se llevó a cabo 52 años antes de la fundación del barrio de Nativitas en calidad de pueblo de Santa María de Nativitas”.

El cronista de la ciudad sostuvo que había una incongruencia histórica de ubicación del sitio de fundación de nuestra ciudad, lo cual fue considerado en los festejos.

“Se decidió cambiar la sede para recordar le aniversario de la fundación de Salamanca el 01 enero 1991 celebrarlo y festejarlo en lo que es el Jardín Principal de la Constitución”, dijo.

Recordó que en 1996 cuando era el señor cura Jorge Zarate Rodríguez fui a platicar con él y le expuso mis razones: ´Mire señor cura mi deseo es que el acto civil de Ayuntamiento de la conmemoración del aniversario de la conmemoración de la fundación de la ciudad de Salamanca a se le otra ceremonia: la religiosa´.

Obviamente primero la civil y luego la religiosa, como acto conmemorativo a la fundación de la ciudad. ¿En que consiste el trema religioso?, en que se celebre una misa de aniversario de la fundación”.

Aclara el cronista que todas las fundaciones españolas bien fueran villas o ciudades, si no se celebraba una misa “invocando al espíritu santo, no había tal fundación. De hecho no había nada no era de validez….y así lo reza el acta de título de fundación el señor cura Alonso Rodríguez Galván, quien celebró la misa de la fundación en el centro de la Estancia de Barahona, lo que hoy es el primer cuadro o centro de la ciudad”.

En ese tiempo, después de que se celebró la misa de fundación se eligió al primer Honorable y Real Cabildo de la Villa de Salamanca de la nueva España, en done el pueblo realizó la votación y escrutinios en las que se eligieron a los primeros cuatro regidores: Juan de Cuellar, Juan de Chavarría, Baltazar González y Diego Hernández de Oliva.

“Estos a su vez eligieron entre el pueblo a los dos primeros alcaldes ordinarios, con las cualidades de honradez, mayoría de edad, y experiencia, si uno no reunía estas cualidades no era candidato a ser electo alcalde ordinario”, señaló.

Nombraron a dos alcaldes, a Bartolomé Sánchez Torrado, como alcalde ordinario, porque él fue el que hizo las gestiones, para que el Virrey de la Nueva España, Gaspar de Zúñiga y Acevedo y V Conde de Monterrey le diera las anuencias o licencias y mercedes y le encargó la fundación de la Villa de Salamanca de la Nueva España.

A lo cual, debería esperar del 16 de agosto de 1602 hasta el 01 de enero de 1603 para que en esta última fecha se llevara a cabo tal fundación, reuniendo ciertos requisitos de concretar un mínimo de 30 matrimonios casados legalmente por la iglesia católica y estos se quedaron a vivir en el asentamiento de la Estancia y futura Villa para que hubiera fundamento de población.

Es por ello, finalizó el cronista Juan José Rodríguez Chávez que se cambió la conmemoración del Barrio de Nativitas al centro de la ciudad.