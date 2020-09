Se conmemora el Día del Trabajador de la Radio

Salamanca, Gto.- “La cabina (de radio) no es para ir a tirar saliva al micrófono, es para llevar el corazón por delante y eso ya no se hace. No es para gritar tonterías o pensar que diciendo obscenidades vas a ganar auditorio o vas a ser una persona respetable”, dijo el reconocido locutor de radio Luis Gasca y Ramos en el marco del Día del Trabajador de la Radio.

Desde hace más de 50 años el 14 de septiembre se celebra en México el Día del Locutor, posteriormente fue modificado para ampliar el festejo a todo el personas de estas empresas quedando como el Día del Trabajador de la Radio.

Gasca y Ramos manifestó que fue el secretario de Trabajo del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión (STIRT), Juan Carlos Holgado quien propuso para no ser excluyentes, que la conmemoración fuera más amplia, no solo para los locutores, sino para secretarias, continuistas, misceláneos, cobradores y vigilantes de planta.

El decano de la locución en el país, dijo que el escenario que se vislumbra en 2020 para los trabajadores de la radio es distinto a lo tradicional, ya que “el trabajo detrás de un micrófono ha perdido la esencia que es la humildad, la honradez y el profesionalismo. Hay total ausencia de preparación o vocación por hacer el trabajo”.

Sostuvo que en últimos 20 años no ha existido una generación que tome la estafeta de hacer de la radio un vehículo de entretenimiento familiar...los trabajadores de la radio deben estar preparados en épocas difíciles como esta.

Dada la falta de calidad de contenidos en las estaciones de radio, poderosas empresas han desaparecido paulatinamente o simplemente entran en quiebra por falta de calidad y calidez.

“La cabina no es nada mas para ir a tirar saliva al micrófono es para llevar el corazón por delante y eso ya no lo hacen. La cabina no es gritar tonterías o pensar que diciendo obscenidades vas a ganar auditorio o vas a ser una persona respetable”, reprochó el locutor y maestro de ceremonias originario de Puebla e irapuatense por adopción.

Parafraseando a uno de los más reconocidos locutores que ha tenido México, Alfonso Sordo Noriega, Luis Gasca afirmó: “El micro es y seguirá siendo una herramienta para damas y caballero no para barbajanes...”

Hay una grave decadencia en los contenidos de estaciones de radio. Se necesita pasión, corazón y conocimiento que ya no hay en el ejercicio de la palabra, expresó.