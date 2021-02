Se complica a Iglesia dar atención espiritual

Desde hace más de seis meses, la Pastoral de Salud de la Diócesis de Irapuato conformó un grupo de sacerdotes que brinda acompañamiento espiritual a aquellos pacientes que estén bajo tratamiento en hospitales a causa de la Covid-19; sin embargo, en los últimos días este grupo se ha visto rebasado, pues hay nosocomios que tienen habilitados hasta tres pisos para atención de pacientes afectados por el coronavirus por la gran cantidad de nuevos casos detectados.





Los sacerdotes se han visto rebasados para dar atención espiritual en hospitales, pues hay algunos que ya tienen hasta tres áreas Covid.





El padre Jorge Alberto Juárez es uno de los cinco sacerdotes Covid con que cuenta la Diócesis de Irapuato y quienes acuden a los hospitales para dar apoyo espiritual a las personas que están internadas en esos lugares y que no han podido ver a sus familiares, pero también para dar apoyo al personal médico que pasa más tiempo encerrado en hospitales que en sus propias casas.

“Somos actualmente cinco sacerdotes los que estamos laborando activamente, no somos suficientes, no alcanzamos a atender a todos los hospitales de la Diócesis, nos sobrepasan, pues por lo regular en cada hospital ya hay tres áreas Covid, por lo que no podemos entrar a todas en una misma visita”, explicó el padre Jorge Juárez, quien dijo que lo que han encontrado en esas visitas es mucha impotencias por parte de las personas por no poder estar con sus familiares y muchos con la incertidumbre sobre su estado de salud.

Jorge Juárez contó que estas visitas se hacen a hospitales porque se dieron cuenta de que hay personas de que pasan por lo menos 15 días hospitalizadas y sin tener contacto con nadie más que con el personal que los está atendiendo y el ánimo va decayendo.





Son cinco sacerdotes los que integran el grupo que atiende espiritualmente a pacientes Covid.









La Diócesis de Irapuato tiene injerencia en nueve municipios, como son el propio Irapuato, Abasolo, Cuerámaro, Huanímaro, Jaral del Progreso, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Salamanca y Valle de Santiago,los cuales en conjunto suman 24 mil 609 contagios acumulados hasta el 11 de febrero.

Sin embargo, en estas visitas también se han dado cuenta de que tanto el personal médico como el personal que atiende las áreas Covid, desde los de limpieza, camilleros padecen una situación compleja, pues a diario conviven con el peligro, a diario arriesgan su vida por generar todas las condiciones necesarias para salvar la vida de las personas afectadas por el coronavirus.

Por ello, aparte de dar el acompañamiento en los hospitales, lanzaron dos programas de acción para dar atención también al personal de salud: uno de ellos es pedirle a la feligresía que apadrinen a alguien del personal de salud, de limpieza o camilleros para brindar una oración por ellos y también fue lanzado el proyecto de un centro de escucha para el personal que está en la primera línea de batalla contra la Covid-19.









“Hay que cuidar a nuestro personal sanitario, si el personal sanitario se viene abajo, imagínense, es nuestra principal línea de defensa”.

Acompañamiento espiritual con la tecnología

Jorge Juárez comentó que también los sacerdotes corren riesgos y por ello no realizan visitas domiciliarias, a pesar de que son muchas las peticiones que tienen para atender espiritualmente a personas afectadas con la Covid-19, por lo que la tecnología está jugando un papel importante en esta contingencia.

“No estamos atendiendo a enfermos en casa, puesto que no se atienden las medidas sanitarias, pero estamos tratando de ayudar a las personas en esta situación de aislamiento, de confinamiento.

“A las personas que están en casa se les está haciendo ese acompañamiento virtual, ya sea por una llamada, sea por una videollamada, para dar un acompañamiento para su alma, con las indulgencias que se puede brindar”.

El grupo de Sacerdotes Covid surgió como una iniciativa de la Diócesis de Irapuato para dar acompañamiento espiritual a personas que están en hospitales y llevarles una palabra de aliento. En un principio fue la misma Diócesos la que adquirió el equipo especial para acceder a estos lugares, como fueron trajes Tyvek, cubrebocas, caretas, guantes, pero posteriormente hubo donaciones de municipios, como el de Irapuato, que dio el equipo para que pudieran seguir con estas visitas, pues se trata de un equipo costoso y que sólo puede ser utilizado en una ocasión. Por ello es complicado que este equipo sea usado para visitas domiciliarias.





El padre Agustín y el padre Jorge, integrantes del equipo de sacerdotes Covid de la Diócesis de Irapuato.





El padre Jorge Juárez explicó que para nadie es grato estar en una situación así, pero es momento de estar juntos, de ayudar al de al lado, pues sólo unidos se podrá combatir con éxito a la Covid-19 y los problemas que esto genera.

Complicado atender a sacerdotes con Covid-19

El obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, dijo que ha sido complicado dar apoyo económico a los sacerdotes que se han contagiado de Covid-19, pues los templos están escasos de capital.

“Sus tratamientos los solventamos con recursos de la Mutual (apoyo de la Arquidiócesis de México) y de la Diócesis, además de recursos de sus propias familias.

“Estamos escasos de capital, pero hemos salido adelante, aunado a las ayudas de benefactores y de las familias de los propios sacerdotes que han enfermado”, indicó dijo el Obispo de Irapuato.

Enrique Díaz explicó que no se cuenta con un seguro como tal, pero cuando algún sacerdote pasa por algún problema de salud se recurre a la mutual para poder apoyarlo a solventar los gastos que surjan.