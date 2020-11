Se cancelan los vuelos por la velocidad del viento en el último día del FIG 2020

LEÓN, Gto; Es el último día del Festival Internacional del Globo, FIG en directo, y amaneció con diferentes condiciones de aire poco aptas para el despegue, y es que se cancelaron los vuelos ya que el viento estaba por arriba de los 12 kilómetros por hora, así lo comentaron pilotos.

Miguel Mazarella que llegó desde Barcelona comentó para El Sol de León que “el cielo está un poco revoltijo, si os fijáis, ahora se empieza a ver arriba las nubes están cómo desilechadas, esto quiere decir qué hay mucho viento arriba , como baje aquí abajo y nos pille volando, va a ser muy divertido, va a parecer ser una montaña rusa el aterrizaje”.

“Ahora en este momento los globos pequeños pienso que podrán inflar, los globos grandes les costará más trabajo, las aeroformas estoy convencido de que no” dijo Mazallera, piloto catalán.

Joseph Punti también Catalán comentó acerca de las condiciones “un poco duras tenemos un poco de viento, los globos se mueven bastante es cuestión incoarlos y partir enseguida y marchar, yo creo que la mitad de globos va a salir”.

“En altitud las nubes han pasando por la mañana ya y hace bastante aire, contamos que viajaremos a 40 o 30 kilómetros por hora” dijo Punti para la OEM.

Los pilotos y sus tripulaciones optaron por vaciar sus tanques de gas ya que la mitad de globos vienen del extranjero y tendrán que volver a casa.

Oldo Morben “hoy no volamos porque la velocidad del viento estaba arriba de 12 kilómetros por hora, no es tanto el despegue sino el aterrizaje, estamo vaciando tanques de gas porque no se pudo volar y la mitad de los globos se van al extranjero y tienen que vaciar todos los tanques oara que se vayan vacíos hacia sus destinos, se cancelaron los vuelos por la velocidad del viento”.

Fue una mañana distinta en la que , pilotos, tripulaciones y asistentes observaron el vaciar de los tanques y pese a las condiciones adversas del viento y de la pandemia el FIG se mantuvo en pie.