Se buscará recuperar el espacio público de La Tinaja

Ante la denuncia de los habitantes de la comunidad de la Tinaja sobre un tiradero clandestino que se encuentra a la entrada de la comunidad, la Dirección de Servicios Públicos municipales estará trabajando para poder recuperar este lugar y se pueda convertir en un área común.

“Primero tenemos que ver si el lugar es de un particular, porque no tengo el dato de que si es municipal, del ejido, pero primero es lo que tenemos que checar y en segundo sí tenemos el conocimiento pero poco podemos hacer porque es la misma gente de la comunidad que va y tira estiércol, desechos de animales, me a tocado ver esa situación; el tema sé que lo estuvo atendiendo medio ambiente y se necesitaría un inspector ahí las 24 horas para multar a los que tiran basura o restos en esta zona”, comentó Aarón Gasca Aguinaco, director de Servicios Públicos.

Los habitantes de esta comunidad habían denunciado que esta problemática se ha presentado por años en el acceso a esta comunidad, en donde personas de la misma y habitantes de zonas aledañas acuden al lugar a dejar sus desechos ante la vista de todos los habitantes.

“Una vez viendo de quién es el predio ya ver la posibilidad de sanearlo o cercarlo para evitar que se siga proliferando ahí la cuestión de un tiradero clandestino; claro esto sería de beneficio para ellos siempre y cuando nos apoyen a que ellos mismos no permitan a que sus vecinos no tiran la basura ahí o los desechos de animales porque ellos mismos son los que han ocasionado este problema”, comentó.

El funcionario comentó que este tipo de problemáticas también se han presentado en el primer cuadro de la ciudad en donde si un ciudadano deja una basura en un lugar prohibido, los demás replicarán esta situación, generando así un foco rojo que es catalogado como un tiradero clandestino.