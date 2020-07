Se apaga ritmo en salones de fiestas

Luego de cuatro meses sin operar, los propietarios de salones de fiestas indicaron que los ingresos económicos con los que cuentan son mínimo y subsisten solo con sus ahorros, por lo que esperan que el semáforo estatal cambie de color para volver a operar.

Carolina López, propietaria de un salón de fiestas manifestó que mientras se mantenga el semáforo estatal en rojo, su negocio continuará sin funcionar, por lo que ha enfrentado seis cancelaciones durante este periodo debido a que mucha gente se ha quedado sin empleo.

⬇️Da clic aquí⬇️

Policiaca Ataque armado a un taller mecánico deja 4 muertos en Jerécuaro

Local Brindan salud bucal a precios accesibles

“He cancelado pocas fiestas. Las demás están en espera, pero al paso en que vamos, la verdad que yo ya me hice a la idea de que este año ya ni abriremos, porque también esta de entenderse, porque yo en lo personal también me quiero cuidar y no exponerme”.

Además, señaló que son 12 los eventos que continúan reprogramándose para los meses de agosto y septiembre, pero todo dependerá de cómo se vaya generando la situación epidemiológica.

Manifestó que conserva la esperanza de que puedan reabrir este año, pero reconoció que debido a que hay mucha gente que no siguen las medidas sanitarias, esta posibilidad cada vez está más lejana.