Se analiza posibilidad de adelantar aguinaldos

JARAL DEL PROGRESO, Gto (OEM-INFORMEX). - Derivado del impacto que ha generado la contingencia sanitaria por el COVID-19 en los núcleos familiares al suspender labores o en el peor de los casos el ser despedidos de sus empleos, el Presidente Municipal José Alberto Vargas Franco informó que se analiza la posibilidad de adelantarle los aguinaldos a los empleados de la Administración Municipal que tengan una menor percepción salarial.

“Expuse al resto del cabildo durante una sesión que una de las medidas que está implementando el Gobierno del Estado en busca de reactivar la economía una vez que se termine la contingencia es pagar de manera anticipada parte del aguinaldo”, declaró el Presidente Municipal.

Posible adelanto a empleados de la administración.

El alcalde señaló que sostendrá una reunión con los empleados que menos ganan en la Administración Municipal para que sean ellos quienes determinen si requieren o no el adelanto de una parte de sus aguinaldos, para en base a ello exponer el punto al resto del cabildo en sesión de ayuntamiento.

“Tenemos que entender y tenemos que respetar a nuestra gente, no es lo mismo un regidor, un síndico o un presidente que perciben su sueldo no tenemos la necesidad de pedir un adelanto del aguinaldo; aquí, quien puede decirnos si se requiere o no esta medida es la gente que menos gana”, agregó José Alberto Vargas Franco.

El edil concluyó al indicar que la prioridad es el de reactivar la economía del municipio una vez que haya pasado la fase crítica de la contingencia sanitaria causada por el COVID-19 (coronavirus), siendo esta una de las medidas contempladas realizar la administración para apoyar a las familias jaralenses, sumándose a otros programas que se manejan a través de distintas áreas de los tres niveles de gobierno.