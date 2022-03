Se agrava crisis en el PRI de Guanajuato

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Guanajuato ha entrado en su más profunda crisis y podría estar al borde de perder el registro.





Al menos esa es la advertencia que hicieron tanto Sergio Santibáñez Vázquez como Larisa Solórzano Villanueva, quienes aspiraban a la dirigencia estatal y secretaría general del PRI, pero que decidieron hacerse a un lado, pues señalaron que había una clara imposición por parte del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) para que Ruth Tiscareño Agoitia sea la presidenta del tricolor en el estado.

A través de un video publicado horas antes del registro de planillas para contender por la dirigencia priista, Sergio Santibáñez dijo que el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, había mostrado un desdén para la militancia guanajuatense, al permitir que Ruth Tiscareño, originaria de San Luis Potosí, siguiera al frente del partido, a pesar de que en la elección de 2021 el tricolor cayó hasta convertirse en la cuarta fuerza política.

“Alito no confía en ningún guanajuatense, esto se demuestra con una convocatoria que es más bien una dedicatoria”, dijo Sergio Santibáñez, quien propuso que para que hubiera piso parejo, hubiera una nueva convocatoria para renovar la dirigencia, al tiempo de que pidió que Ruth Tiscareño no participara en ese proceso, pues señalaron que los requisitos estaban casi mandados a hacer para que ella fuera la única candidata y pudiera así reelegirse en la dirigencia tricolor de Guanajuato.





Laceran la autoestima del priismo





Por su parte, Larisa Solórzano Villanueva dijo que el Comité Ejecutivo Nacional ha vuelto a manifestar que el PRI en Guanajuato no les interesa, pues le han asestado otro golpe del que difícilmente se va a poder recuperar el partido.

“Lamentablemente para usted, presidente Alito, ningún guanajuatense con residencia legal y legítima es digno y tiene méritos para dirigir la presidencia y Secretaría General del Comité Directivo Estatal de Guanajuato y de ser así, se consolidará otro golpe más del Comité Ejecutivo Nacional a la dignidad del priismo guanajuatense, con una imposición de un presidente o de un secretario general en la dirigencia estatal, que carece de méritos locales y la legalidad jurídica y moral para obtenerlo.

“(…) De nueva cuenta, una decisión del CEN lacerará la autoestima del priismo guanajuatense, pues no fue suficiente el robarle la diputación plurinominal de manera ilegal a mujeres guanajuatenses priistas, que se han rasgado la camiseta por nuestro partido y han demostrado su lealtad institucional por muchos años”.

Sergio Santibáñez lamentó que tampoco se hiciera caso de las cientos de firmas que recopiló de priistas que estaba inconformes con la decisión de que Ruth Tiscareño siguiera en la dirigencia del partido y señaló que esto sólo agrava la crisis que vive el tricolor, por el desdén que ha mostrado el CEN del PRI.









“Las pruebas son evidentes, la militancia ignorada y abandonada, el partido estatal en una crisis económica, derivado de los malos manejos administrativos y el despilfarro de más de 11 millones de pesos en gastos de representación, multas del Instituto Estatal Electoral por negligencia, opacidad y omisión en la rendición de cuentas del periodo electoral, los comités directivos municipales y expresiones políticas al interior del partido en el estado y que son excluidos son parte de la realidad que vive el partido.

“El PRI de Guanajuato aportó su mínimo histórico en los votos de la última elección de 2021 y si no actuamos a trabajar en unidad y fortaleza del partido, el registro estatal corre peligro”, dijo y por ello decidió no registrarse, pues señaló que no había piso parejo para ello.





Pese a señalamientos, se registra Ruth Tiscareño





La aún diputada local, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, solicitó su registro como aspirante a la presidencia estatal del Partido Revolucionario Institucional en Guanajuato para el período estatutario 2022-2026 y va en fórmula con el ex alcalde de Santiago Maravatío, David Mercado, quien va como candidato a secretario general.

En medio de un fuerte operativo implementado por personal de una empresa de seguridad privada, por la mañana del lunes acudió a las oficinas del Comité Directivo Estatal del PRI en la capital del estado, la originaria de San Luis Potosí, para solicitar su registro que tiene como responsable a Carlos Torres Ramírez, presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos.









El lunes fue el día de registro de fórmulas, las cuales contenderían el próximo 10 de abril en la elección por la presidencia estatal del partido, pero al ser única planilla, Ruth Tiscareño va en vías de convertirse de nueva cuenta en la dirigente del tricolor en Guanajuato por ser la “candidata de unidad”. (Con información de J. Manuel Álvarez).