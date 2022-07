Se agotan vacunas en hospital PEMEX [Fotos - Video]

En segundo día de vacunación anticovid-19 para menores de 5 a 11 años de edad en Salamanca, se agotaron las 7 mil 600 dosis asignadas para este en el Hospital Regional de Pemex, en tanto, en el Hospital General de Salamanca, ubicado en la colonia El Deportivo todavía restan 600 dosis.

Fue en punto de las 10:00 de la mañana de este martes, cuando se informó sobre el cierre de este punto, luego de 26 horas de aplicación, causando la inconformidad de los más de mil padres de familia que se dieron cita en este punto desde las 5:00, derivado de la falta de información por parte de siervos de la nación, sobre la cantidad de dosis que faltaban por aplicarse en este punto.

“Estábamos formados y nos dicen que ya no hay vacunas y que solamente se va a aplicar hasta donde está el contento, desconozco, que mal esta esto, muy mal, no nos han dicho nada, aquí la gente se está metiendo y no les dicen nada, esto está muy mal organizo”, dijo Amelia.

Por su parte, los padres de familia, señalaron también que de nada sirve contar con un registro en la plataforma mivacuna.com.mx , sino al final se va a concentrar más niños de los previstos.

Por el contrario, en el Hospital General de Pemex quedaban por aplicar 600 dosis, mismas que se podrían terminar este martes, ante la gran respuesta de la población salmantina para inmunizar a los menores de 5 a 1 años de edad.

➡️Suscríbete a nuestra edición digital

Cabe destacar que, para Salamanca se destinaron un total de 15 mil 300 dosis, de las cuales en dos días de vacunación se han aplicado más de 14 a los menores de edad.

Con la aplicación de este biológico se avanza en la protección de los guanajuatenses, además reducir las posibilidades de deceso a causa de la covid-19, de acuerdo a información de la página coronavirus Guanajuato, en el estado se han aplicado 9 millones 604 mil 154 dosis en más de un año.