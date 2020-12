Se agotan camas de hospital por Covid-19

En Guanajuato, las camas de hospital están comenzando a agotarse ante el incremento de pacientes con complicaciones a causa de la Covid-19.

El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, informó que en el estado quedan 675 camas de hospital, de las cuales sólo 24% son camas que cuentan con ventilador.





El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, informó que en el estado quedan 675 camas de hospital, de las cuales sólo 24% son camas que cuentan con ventilador.





“De las mil 797 camas que tenemos en este momento reconfiguradas para atender pacientes Covid, el 62.9% de ellas están ocupadas, es decir, mil 132 y solamente nos quedan disponibles 675, de las cuales el 24.9% son camas con ventilador, entonces el llamado insistente a la población para que se cuide, para que prevenga, estas más de cuatro mil 700 personas que perdieron la vida también pensaron que a ellas nunca les iba a pasar”, dijo el Secretario de Salud de Guanajuato en el reporte diario que presenta en la televisora estatal de TV4.

También Puedes Leer:

Local Mueren 40 guanajuatenses más por Covid-19

Daniel Díaz Martínez llamó a la población a hacer el esfuerzo por cumplir las medidas sanitarias, pues aún no hay la vacuna disponible para la población guanajuatense y el coronavirus sigue fuerte en el estado.

Incluso, señaló que es muy difícil que el estado pueda permanecer en semáforo naranja, ante el incremento de la movilidad que se ve en el estado.

“Sí vemos muchas posibilidades de que ya no podamos mantener el semáforo en color naranja, con las consecuencias que eso tiene en todos los aspectos de nuestra vida, ojalá que cada vez más personas se sumen y no haya un retroceso en este semáforo.









“(...) No hay vacuna, no hagan fiestas, no hagan posadas de fin de año, no hagan reuniones donde puedan contagiarse las personas, los más de cinco mil casos activos estoy seguro que estuvieron conviviendo en alguno de estos escenarios y eso va a hacer que haya mucho más casos y esa es la insistencia, la súplica a la sociedad para que verdaderamente nos ayuden a cuidar lo más valioso que tienen las familias, que es su salud”.

Corredor Industrial en alerta por contagios

Durante la sesión del martes del Comité Estatal de Seguridad en Salud, fue expuesto que entre 35 y 40 municipios de Guanajuato diariamente reportan casos nuevos de Covid-19, lo que representa una etapa de contagios más activa, incluso de más densidad que la que se tuvo durante junio y por lo tanto, no es momento de realizar desconversiones hospitalarias, pues se prevé que ante el inicio de la etapa invernal haya todavía un incremento de hospitalizaciones.

También Puedes Leer:

Local Aumenta número de personas que presentan síntomas del virus

Fátima Melchor Márquez, directora Estatal de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Guanajuato, dio a conocer que en los municipios que integran el llamado Corredor Industrial, como León, Silao, Irapuato, Salamanca, Celaya e incluso Guanajuato capital en en donde convergen la mayor cantidad de casos, incluso con una incidencia por arriba de la tasa nacional.

Además, se informó que el 80% de los municipios se concentran en una franja de alerta y principalmente son León, Irapuato, Celaya, Guanajuato capital, éstos por tener una mayor movilidad de personas.









“Todos los días en todo el estado se siguen confirmando casos, los grupos de edad se siguen manteniendo de los 20 a 70 años de edad, esto demuestra que todos los grupos de edad son propensos y no están exentos los menores de edad de fallecer, hemos visto en la calle a mamá y papá que traen cubrebocas y los niños no, como si fueran inmunes al contagio”, señaló Fátima Melchor Márquez.

Los empleados de diferentes sectores son los más contagiados, seguidos de los estudiantes y personas en el hogar; no obstante, Fátima Melchor señaló que los estudiantes son quienes más se movilizan, aun y cuando están en resguardo domiciliario, lo que es preocupante, por lo que si salen, deben hacerlo con el uso de cubrebocas.