Se activa la tercera precontingencia de temporada invernal

La mañana de este martes a las 8:35 horas, fue activada la tercera fase de precontingencia ambiental de la temporada invernal, porque Salamanca alcanzó un promedio horario de 159.24 µg/m3 de PM10 y de 151.67 µg/m3 en el promedio móvil de 24 horas, problemática que ha derivado de la desatención de los tres órdenes de Gobierno al no atender la modernización industrial, ni la migración a energías limpias en el corredor industrial de Guanajuato.





Por acumulación de partículas PM10.





Ante esta problemática, los salmantinos piden endurecer sanciones en materia ambiental, pues además de la contaminación de fuentes móviles, fijas, se suman las emisiones producidas por incendios que mantienen la calidad del aire no satisfactoria en este y otros municipios del corredor industrial.

Derivado de ello, Joel Berlín Izaguirre presidente del Patronato para el Monitoreo de la Calidad del Aire del Estado de Guanajuato reconoció que en Salamanca existe un rezago en materia de medición y monitoreo ambiental, ante el crecimiento industrial y el incremento de fuentes móviles en la ciudad.





Se recomienda a la población evitar actividades físicas y vigorosas al aire libre.





"Si bien en los últimos años el crecimiento industrial no ha sido tanto, porque se han cerrado algunas y han abierto otras, se tiene que tener un control de ellos fuera de lo que marca la Organización Mundial de la Salud, que son las normas que nos rigen hasta el momento, los legisladores también han quedado en deuda al no hacer normas específicas para las condiciones industriales que tiene la región, no propiamente de Salamanca, se debe tomar en cuenta el corredor industrial, León tiene los solventes, la industria metal-mecánica que está creciendo por todo el parque industrial es parte de la deuda que hay con la población", consideró.

Evitar actividades al aire libre

El Subsistema Estatal de Información de Calidad del Aire, activó la precontingencia por PM10, de clave ASA-160124-02, a las 8:35 horas, por lo que se recomendó a la población evitar actividades físicas y vigorosas al aire libre, acudir al médico si se detecta alguna molestia o alteración respiratoria, permanecer en espacios interiores y mantener las ventanas cerradas, así como estar atento a la información sobre calidad del aire en medios oficiales y a través de la ecoapp.

¿Cuándo se activa?

La fase precontingencia se activa en base a un promedio móvil de medición, para el cual se consideran los datos registrados por las estaciones de monitoreo con las que se cuenta, basándose en un periodo de las últimas 24 horas continuas; en caso de registrarse alguna se pide proteger a niños, adultos mayores y a personas con enfermedades respiratorias evitando horarios prolongados al aire libre.