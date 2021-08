Saquean escuela

La escuela Francisco I. Madero turno matutino y la escuela Aguiluchos turno vespertino, no se encuentran en condiciones para un regreso presencial el próximo 30 de agosto, esto debido al saqueo y vandalismo que sufrió el edificio.

Dimas Moreno Pantoja e Ivonne Yepez, directores de la institución en sus respectivos turnos, señalaron que durante este año y medio en el que el edificio escolar ha permanecido solo, ha sufrido de vandalismo y robo lo que lo tiene hoy por hoy en condiciones no aptas para poder recibir alumnos.

En un recorrido realizado por El Sol de Salamanca a las instalaciones del plantel escolar, se constató la magnitud del saqueo, comenzando por el robo de toda la instalación eléctrica, el destrozo de las cajas de carga y la tubería de la línea de agua lo que tiene a la escuela sin estos servicio indispensables para un regreso presencial, continuando por los salones era evidente las chapas forzadas ,el robo de estantes, lockers forzados y material didáctico y de papelería regado por todas las instalaciones.

Es de señalar que los robos continúan, pues recientemente se han llevado, sillas, paneles solares, el cableado eléctrico de la cancha de usos múltiples, han hecho boquetes en los muros, sin dejar de mencionar el robo de computadoras y la destrucción de los sanitarios.

Para evitar que el saqueo se siguiera realizando el personal de la institución, optó por soldar las puertas de los salones y de esta manera tratar de impedir el ingreso, sin embargo, han saqueado lo que se encuentra en los patios como las mesas donde los niños comían durante el receso.

En este sentido, los directores de ambos turnos señalaron que debido a las condiciones en las que se encuentra el plantel será difícil poder regresar el 30 de agosto ya que no cuentan con los servicios básicos para el regreso como lo es la energía eléctrica y el agua potable.

Al respecto Ivonne Yépez, directora de la escuela Aguiluchos, dijo que “sabemos que las autoridades harán lo que les corresponde pero somos conscientes que hay muchas escuelas que requieren el apoyo y que no será suficiente, y al ver esta situación sabemos que el gobierno no podrá con tanto, por ello solicitamos la presencia de los padres, porque en este momento la escuela no garantiza las medidas necesarias para tener un regreso escalonado a clases”.

Por su parte Dimas Moreno Pantoja, director de la Escuela Francisco I. Madero, explico que “tanto a padres y maestros nos interesa que sea un regreso seguro y nuestra petición es que nos apoyen para resolver esta situación, no podemos tener un estimado de cuánto se podría invertir para rehabilitar porque es mucha la magnitud de lo robado y lo que se tiene que invertir para recuperarlo”.

Padres de familia

En tanto madres y padres de familia, miembros de la Asociación de Padres de Familia y del Comité de Salud, hicieron un llamado a los padres de familia para unirse y sacar adelante a la institución.

“Ahora necesitamos sacar adelante nuestra escuela, porque después de tener una escuela tan bonita no la dejaron destrozada, entonces queremos pedirle a los papás que colaboren, que nos unamos como padres y seamos conscientes para que nuestros hijos vuelvan y tengan un regreso a la escuela, hay muchas cosas que tenemos que hacer”, señaló uno de los miembros.

Por ello señalaron la importancia de que durante este ciclo se cumpla con las cuotas escolares pues éstas siempre han sido utilizadas para realizar mejoras en las instalaciones como en los sanitarios, sin embargo “ahora es mucho lo que necesitamos para el mantenimiento en otras ocasiones se compraba material como proyectores, pintarrones pero ahora se va a tener que ir todo en mantenimiento por ello hacemos un llamado para que los papás sigan apoyando a la asociación como siempre lo han hecho”, expresaron.