Calzamos a México y al mundo: Alejandra Gutiérrez

“Todos trabajamos con un mismo objetivo, con un mismo fin, el sector cuero-calzado nos ha dado muchos ejemplos de entradas, calzamos a México, calzamos al mundo, no por nada las exportaciones crecieron en plena pandemia”, mencionó la alcaldesa Alejandra Gutiérrez durante la inauguración de la edición 86 de SAPICA.

Tan solo en el año 2021, las exportaciones de calzado llegaron a 29.5 millones, donde las ventas a través de redes sociales, del e-commerce y en manera presencial fueron sumando los números a pesar de la pandemia.

“Para que la gente no pierda empleos, hay que trabajar en equipo, aquí no somos dos bandos (...), para que proveedores, fabricantes y compradores no pierda empleos, debemos trabajar en equipo, aquí no somos dos bandos”, agregó la alcaldesa municipal.

Durante su discurso aseguró que León ha sido sede de diversos eventos, que han colocado a la ciudad en el ojo internacional, donde se promueven más de 81 eventos, en lo que va del año, todo esto como una forma de hacer crecer a la economía.

“En León tenemos estas instalaciones, tenemos calidad, tenemos muchísimas cosas que reciben a cada uno de los visitantes con los brazos abiertos, pero lo más importante que tiene León, es su gente, gente cálida, preparada, que está lista para recibir a los visitantes con los brazos abiertos”, finalizó Alejandra Gutiérrez.