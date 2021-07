Nuevo festival no nos preocupa: Sarah Hoch

GUANAJUATO, Gto; Para la directora del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF), Sarah Hoch, no hay preocupación alguna por que el Gobierno Municipal de Guanajuato realice un nuevo evento cinematográfico.

Luego de que se dio a conocer que por primera vez en 24 años, Guanajuato no será sede del GIFF, Alejandro Navarro, presidente de la capital, anunció la creación del Santa Fe International Film Festival, cuya primera edición podría llevarse a cabo en noviembre.

Local Le competirá Navarro al GIFF Cuestionada sobre si esto representa una competencia desleal para el GIFF, Sara Hoch dijo que no hay preocupación alguna por que el gobierno capitalino desarrolle su propio festival.

“Yo le deseo mucho éxito si el decide hacer un festival de cine municipal, soy madrina de muchos festivales aquí en el estado, muchos de mis voluntarios han empezado festivales en sus ciudades, en sus comunidades y los apoyamos y le damos programa, me preocupa en lo más mínimo que empiece un festival, del deseo suerte”.

Una de las razones por las que el GIFF no se realizará en la capital, es debido a que la administración municipal decidió no apoyar a la organización con un millón de pesos.

Sarah Hoch, dijo que lo sorprendente es que Alejandro Navarro decida realizar un nuevo festival, lo que representa un elevado costo económico, cuando no quiso aportar una cantidad mínima para el GIFF.

“Lo que sí me sorprende es que eso cuesta más dinero que tener una pequeña aportación para el logro del GIFF no, si el tema es dinero, me sorprende que su respuesta es vamos a hacer nuestro propio festival, porque es costoso hacer un festival de cine”.