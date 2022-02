Sancionarán a quien tire basura en vía pública

Para evitar la acumulación de basura en espacios públicos, la administración municipal trabajará en la actualización del Marco Normativo para comenzar a sancionar a quien no respete los horarios del camión recolector de basura, no atienda sus predios baldíos y dañe la imagen urbana del municipio.

Ayuntamiento trabaja en modificación de reglamentos

Las inconsistencias en el sistema de recolección de basura, ha evidenciado la falta de educación ambiental de algunos ciudadanos, quienes dejan la basura en las calles a pesar de que el camión recolector no pasa o incluso han adoptado lotes baldíos o espacios públicos como tiraderos clandestinos.

Ante esta problemática, el presidente municipal Cesar Prieto, señaló que se encuentran trabajando con la Comisión de Reglamentos para sancionar a quien realice estas prácticas y no solo a la gente que tira la basura en cualquier lado, sino también en el tema de los baldíos y de cuidar la imagen urbana.

“Entonces ya vamos a empezar a reglamentar esa parte, estamos en la misma línea y eso nos permitirán ingresos y hacer que la ciudadanía si no entiende porque somos de aquí y tenemos que cuidar nuestro medio ambiente y nuestro entorno, pues va a ser a través de temas ya administrativos a través de multas porque vamos a tener que sancionar” dijo

El alcalde reconoció que los camiones de basura que se adquirieron son insuficientes, pues si bien es cierto la anterior empresa les rentaba menos camiones; ahora el municipio cuenta con 18 unidades, dos que donó Pemex durante la administración pasada y 16 que ya eran del municipio, de los cuales la mitad están inservibles y requieren mejorarlos en el tema mecánico.

Finalmente el funcionario pidió a la población no dejar la basura en la calle si conocen que el camión no está pasando, “pido que esperen a que pase el camión y que nos tengan paciencia sé que es un tema nuestro, no solamente de la ciudadanía pero si nos ponemos de acuerdo y nos coordinamos podemos mejorar las condiciones (…) pero el tema de la basura está próximo a regularizarse.

El Reglamento de Limpia para el Municipio de Salamanca, establece una sanción de 20 salarios mínimos como la sanción máxima a la que puede hacerse acreedor quien contamine la vía pública ya sea arrojando basura, desperdicios o cualquier objeto o líquido que provenga de talleres, industrias, comercios, casas habitación o de cualquier otro edificio.

Tirar basura, quemar llantas, fijar propaganda, arrojar desperdicios, orinar en la vía pública, reparar vehículos, depositar escombros, acumular basura por no barrer el frente del domicilio, tirar agua, entre otras acciones, también son causa de sanción.

Cabe señalar que la Unidad de Medida y Actualización (UMA) es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores, que entro en vigor en 2016, aquí una de las necesidades de actualizar los reglamentos.