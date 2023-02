Morena, seguro que ganará en Guanajuato

SAN MIGUEL DE ALLENDE, Gto. (OEM-Informex).- Jesús Ramírez Garibay, secretario general del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Guanajuato, aseguró que para el 2024 ganarán la gubernatura y varias alcaldías de diferentes municipios, incluyendo San Miguel de Allende, destacando que no necesitan de Mauricio Trejo, ya que es lo mismo que los hermanos Villarreal.





El secretario comentó que, para elegir al candidato para las próximas elecciones, será a través del método de encuesta, de tal manera que los perfiles de hombres y mujeres se inscriben en una convocatoria abierta y se hace un procedimiento de encuesta, a través de ese procedimiento el que tenga un mejor posicionamiento y respetando los bloques de paridad, será el candidato o candidata a San Miguel de Allende y a los 45 municipios restantes y es una encuesta abierta a la población.





Aseguró que van a ganar San Miguel de Allende, “vamos a ganar una buena cantidad de municipios del corredor industrial que, de acuerdo a la empresa Massive Caller, estamos adelante en Celaya, Irapuato, Silao y Salamanca, solamente estamos un poco bajo en León, pero el resto de estos municipios del corredor industrial Morena va arriba de las encuestas y, en los demás municipios, como San Miguel de Allende y Dolores vamos a ganar, tanto alcaldías, diputaciones locales y gubernatura y la mayoría en el Congreso del Estado”, indicó Ramírez Garibay.





Además, comentó que están en estos momentos en un empate técnico, pero van a ganar la gubernatura, los del PAN ya están estancados y ahora Morena está creciendo día a día, de manera que todavía faltan bastantes meses para la elección del 2024, pero Morena va a llegar arriba del PAN, “la gente se está dando cuenta que ya es un modelo agotado el del panismo y está pensando en Morena como una opción de cambio de transformación para Guanajuato”.

“Mauricio Trejo sigue siendo priista y ahí se va a quedar, no lo necesitamos en Morena y si él quiere buscar la reelección creo que será en el PRI; en Morena, aunque se diga que ha habido acercamientos, no habido ningún acercamiento con la dirigencia Estatal y nosotros tenemos cuadros propios para competir en San Miguel de Allende, no necesitamos a Mauricio Trejo para que venga a ayudarnos a competir porque es lo mismo que los Villarreal, son el PRIAN, él y los Villarreal representan lo mismo en San Miguel de Allende, entonces lo digo recio y que se escuche, no necesitamos un cuadro como Mauricio Trejo para competir y ganar en San Miguel de Allende”, finalizó Jesús Ramírez.