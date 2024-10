Rinde protesta Samantha Smith Gutiérrez como alcaldesa de Guanajuato capital

Guanajuato, Gto.- Con el llamado a la ciudadanía para sumar esfuerzos y contribuir a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, bajo los ejes rectores de la honestidad, transparencia y responsabilidad, Samantha Smith Gutiérrez rindió protesta al cargo como alcaldesa de Guanajuato por el período 2024-2027.

En sesión Solemne en el majestuoso Teatro Juárez y con la presencia de los miembros del cabildo, así como de los representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; Smith Gutiérrez asumió el cargo como alcaldesa en el que se comprometió con la ciudadanía a trabajar por un "Guanajuato en equilibrio, un guanajuato limpio, ordenado y seguro donde los ciudadanos nos sintamos profundamente orgullosos de nuestro terruño y conscientes de la responsabilidad histórica de preservar nuestro legado".

En su primer mensaje como alcaldesa se dijo comprometida con los retos que tiene Guanajuato y que confía que podrá dar atención en los siguientes tres años de gestion con el apoyo de las titulares del gobierno federal y estatal, Claudia Sheinbaum y Libia Dennise García Muñoz Ledo respectivamente.

"Hoy las mujeres en México, sabemos que los techos de cristal se han roto con la llegada de dos grandes mujeres al poder, la doctora Claudia sheinbaum Pardo primera mujer Presidenta de la República y Libia Dennise García Muñoz Ledo, primera gobernadora de Guanajuato

de ambas, estos cargos nos llenan de orgullo y esperanza, porque reflejan el avance y la capacidad de las mujeres en nuestra sociedad (...) compartir éste nuevo comienzo con la primera mujer en ocupar la máxima responsabilidad de nuestro estado es un privilegio, hoy ambas tenemos la oportunidad de poner en alto nuestra lucha, demostrar que las mujeres no solo tenemos la capacidad de gobernar, sino que podemos hacerlo con fuerza, firmeza y visión pero también con mucho corazón y sobre todo con el gran compromiso de retribuir la confianza de la gente que nos ha brindado", refirió la alcaldesa luego de recordar a Elisa López Luna Polo la primera mujer presidenta municipal de Guanajuato hace casi medio siglo.

Samantha también reconoció a las mujeres guanajuatenses que a través de la historia han sido protagonistas silenciosas "a las madres, maestras profesionistas luchadoras, estudiantes, artistas deportistas, artesanas madres solteras, mujeres adultas mayores, comerciantes y a todas aquellas que luchan diario, son guía y fuente porque su fortaleza y dedicación han moldeado el Guanajuato que conocemos, va por las niñas que hoy lo ven posible, va por todas nosotras que seré una presidenta municipal cercana a ustedes de tiempo completo".

Traza compromisos

De igual forma trazó los compromisos que serán prioritarios en su gestión, la cual dijo se traducen en 1095 días para "crear construir y concretar. No hay tiempo que perder ya que el reto se avisora grande, pero lo asumo con compromiso y determinación. ¡Guanajuato te quiero fuerte!, porque la fortaleza que compartimos meses atrás con los ciudadanos es hoy nuestro principal soporte, pero también uno de nuestros mayores atributos. ¡Guanajuato te quiero fuerte y honesto!, esta es la visión que habrá de definir el rumbo y las acciones del nuevo gobierno".

Aseguró que Guanajuato será una ciudad donde sus habitantes se sientan orgullosos de vivir en un entorno seguro, limpio y ordenado, con el compromiso y el respeto mutuo del cuidado de los espacios públicos, la protección del medio ambiente, de los animales de compañía y con el cumplimiento responsable de la autoridad.

"Serán 3 años de total enfoque, en acciones para que nuestra ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad siga siendo la más bonita de México, con callejones rehabilitados, limpios e iluminados. Con el apoyo del comercio y de los ciudadanos mejoraremos las áreas verdes y tendremos más árboles habrá gran promoción de la cultura del deporte y de las actividades recreativas en la ciudad y en las comunidades donde además buscaremos continuar con los apoyos sociales para las familias y sus integrantes a través del programa 'Solidaridad', gestionaremos grandes obras de conectividad para poder mejorar el flujo vehicular, buscaremos mejoras reales al transporte público, sus rutas para dotar a la ciudadanía del servicio y de la movilidad que merece y que tanto nos exige. Enfocaremos también nuestros esfuerzos en la digitalización del gobierno, evolucionaremos hacia el turismo digital y desarrollaremos proyectos importantes como la intervención de la Subterránea una de las 13 maravillas. También acciones para garantizar el abasto de agua potable los siguientes años".

Cero tolerancia a la violencia

Reiteró su compromiso con las mujeres al no permitir ningún manifestación de violencia o acoso. "Hoy lo digo fuerte y no hay vuelta atrás, nuestra capital será una ciudad segura para las mujeres mi gobierno tendrá un compromiso inquebrantable con la seguridad y con el bienestar de todas, aquí todas las mujeres vivirán y estarán libres de violencia y discriminación, el mensaje es contundente mi gobierno será de cero tolerancia hacia cualquier forma de violencia contra las mujeres, no permitiremos que siga existiendo el miedo en nuestros hogares, en nuestras calles, en nuestros espacios públicos. Nos aseguraremos que cada política pública, cada acción y cada recurso destinado a la protección de las mujeres sea implementado con la mayor responsabilidad y transparencia. En Guanajuato las mujeres son el pilar de nuestra sociedad, merecen vivir en paz y con dignidad. No escatimaremos recursos, ni dedicación para poder garantizar que trabajaremos de la mano con todos los niveles de gobierno, los ciudadanos y los sectores estratégicos y asegurar que cada rincón de Guanajuato sea un lugar donde nuestras familias pueden vivir, trabajar y disfrutar con tranquilidad", ahondó.

Trabajo sin distinción partidista

En su mensaje, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise Garcia Muñoz Ledo refrendó su compromiso de trabajar de la mano con los y las ediles de los 46 municipios, donde la colaboración aseguró que se hará sin distinción partidista.

"Refrendo con ustedes mi compromiso de trabajar por este municipio y por cada uno de los municipios de Guanajuato, nosotros sabemos que cada uno de los territorios que comprenden estos 46 municipios, para mí no habrá distinciones por colores partidistas, para mí lo más importante es trabajar por nuestra gente, trabajar desde los municipios en acciones que nos permitan avanzar en los principales retos que tenemos como estado. Estoy aquí para decirles que no están solos que en este primer día en el que están asumiendo este compromiso con la gente, hoy vengo a refrendarles que el gobierno del estado, este que es el gobierno de la gente, va a estar acompañando sus esfuerzos".

La titular del ejecutivo estatal subrayó que el trabajo coordinado permitirá lograr los resultados buscados, en ese sentido los convocó a ser un Ayuntamiento que inspire, que trabaje en equipo y que sepa encontrar las coincidencias para lograr los objetivos que se propongan.

"Los convoco a trabajar por esas causas que deben unirnos, que antepongamos siempre los proyectos de la gente por encima de las visiones personales, que no olvidemos nunca, que los municipios se gobiernan por un órgano colegiado", sostuvo.

Es de mencionar que previo a la sesión Solemne donde rindió protesta Samantha Smith al cargo como alcaldesa de Guanajuato, al exterior del Teatro Juárez, la edil capitalina junto a los miembros del cuerpo edilicio realizó el cambio de mando de la Policía Municipal e hizo el pase de lista.