Sufrirá cambios el festival navideño de la capital

GUANAJUATO, Gto. La alcaldesa capitalina, Samantha Smith Gutiérrez, reconoció que el festival navideño sufrirá cambios debido a que los tiempos fueron cortos para concretar con proveedores, sin embargo, sostuvo que si habrá una ciudad adornada.

A una semana de que comience diciembre y con ello la temporada de fiestas decembrinas, la presidenta municipal dijo que harán el anuncio oficial del festival este miércoles, y recordó que es un trabajo que realizó en conjunto con el sector turístico de la ciudad.

Además, confirmó que la pista de hielo no se colocará en este año, como se hizo en ediciones pasadas, y en su lugar habrá una sorpresa para los capitalinos y visitantes.

“La verdad sí también tengo que decirles que los tiempos nos ganaron un poquito y muchos de los proveedores con los que tuvimos contacto pues ya habían cerrado inclusive producción, entonces bueno quizás este año no va a ser como yo lo hubiera pretendido, pero eso no quiere decir que no vamos a tener una ciudad adornada bonita, con un festival (4:30) y que por supuesto vamos a potenciar aún más para el año que ha traído con mucho tiempo y con mucha anticipación”.

En los últimos seis años la capital ha lucido sin adornos navideños en dicha temporada, pues la pasada administración decidió que era más importante invertir en otros rubros y no en adornos para la ciudad.

El GIFF podría regresar a la capital

Además, Samantha Smith Gutiérrez, confirmó que estará por reunirse con Sarah Hoch, directora del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, GIFF por sus siglas en inglés.

Si bien no dio detalles de los motivos de la reunión, dijo que es un acercamiento que solicitó la propia Sarah Hoch, por lo que expresó que está abierta a cualquier posibilidad que se plantee, como lo es que regrese este gran festival de cine a la capital.

“No he tenido todavía oportunidad de platicar con Sara, la verdad es que hace algunas semanas, bueno, quizá un mes ella solicitó una reunión conmigo. La verdad es que ya no insistimos, pero estoy abierta a escucharla, a poder tomar una decisión”.

Incluso Samantha Smith dijo que a la par se considera si se mantiene o no el Festival de Cine del Bajío, un producto turístico que surgió en la pasada administración, sin embargo, dijo que con el estudio de cargas turísticas se podrá tomar la decisión sobre eventos que beneficien a la ciudad sin saturarla.

“Yo creo que algo muy importante que nos dio fue el insumo que tuvimos la oportunidad de ver el de cargas turísticas. Estos insumos realmente nos van a ayudar a dar las directrices y la pauta. Ahí vimos muy bien cuáles son estas fechas donde no tenemos la ocupación no tolera, la asistencia de visitantes como quisiéramos. Y ahí es donde tenemos que reforzar con nuevos eventos”.

La alcaldesa recordó que ha tenido reuniones con las diversas cámaras y asociaciones para atender justamente proyectos que sean de beneficio para el municipio y para todos los sectores económicos, por lo que insistió que no descarta la posibilidad de que regrese el GIFF, también que pudieran realizarse los dos festivales de cine.

“Somos un gobierno abierto que suma las ideas de todos y para que podamos ofertar productos turísticos de calidad, de calidad, que atraigan visitantes pero que también permitan al Guanajuatense vivir en una ciudad en la que no les genere el turismo un conflicto”, concluyó.