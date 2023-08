Samantha Smith asegura que la respalda su trayectoria y compromiso con el PAN

León, Gto., (OEM-Informex).-Samantha Smith, presidenta del DIF Municipal y consejera e integrante del CDE PAN Guanajuato, declaró que “si me toca, quiero” ser la próxima aspirante a la alcaldía de Guanajuato Capital en el 2024.

"Carlos Castillo Peraza decía, no quiero que me toque, pero si me toca, quiero", afirmó Smith en rueda de prensa en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PAN.

Añadió que su posición como esposa del actual alcalde de Guanajuato capital, Alejandro Navarro, no tendrá influencia ni a favor ni en contra, en su búsqueda de la candidatura.

Recordó que desde que comenzó su trabajo político en 1988, Smith ha abogado por la grandeza de su partido. “Siempre he estado lista para contribuir al bienestar de mi ciudad, de mi estado y de mi país”, enfatizó.

Añadió que será respetuosa de los órganos internos de su partido, aguardando los momentos y definiciones correctas, así como el género correspondiente para Guanajuato Capital.

Smith insistió en su deseo por ser la abanderada de su partido y gobernar la ciudad, pero subrayó la importancia de respetar los procesos. "Me debo a mi partido y por él voy a seguir trabajando muy duro", afirmó.

La presidenta del DIF Municipal también destacó su independencia como mujer y su trayectoria personal. “Las mujeres podemos estar casadas y podemos tener una independencia, podemos construir un camino independiente, mi esposo no me define, me define el trabajo que como mujer tengo, la trayectoria que tengo en el partido, la trayectoria en el servicio público que yo sola he podido hacer”, afirmó.

Aunque reconoció el papel de su esposo como Presidente Municipal, Smith enfatizó que sus aspiraciones y derechos propios no son ni perjudiciales ni benéficos para su estado civil. Su trayectoria personal le respalda, y su compromiso con su ciudad y su país se mantiene firme.

La declaración de Smith resalta la creciente atención a la independencia y la capacidad de las mujeres en la política. Su posición es un recordatorio de que, aunque las conexiones familiares pueden ser notables, son la habilidad, la experiencia y el compromiso lo que verdaderamente define a un político. La perspectiva de Smith, sus palabras y acciones, prometen mantenerla como una figura clave en el PAN Guanajuato.

Cabe recordar que en septiembre de 2022 dijo en entrevista a varios medios de comunicación que si le gustaría ser considerada como una posible aspirante a la alcaldía.

Sin embargo, para noviembre se descartó al ser criticada por integrantes del Observatorio Ciudadano de Guanajuato, quienes señalaron que su evento de Informe de actividades en el DIF, había sido un acto anticipado de campaña.