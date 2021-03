Salvan a mamás del coronavirus

Durante toda la pandemia, en el Hospital Materno Infantil de Irapuato se ha logrado salvar la vida de nueve mujeres que ingresaron graves y fueron intubadas tras haberse infectado de Covid-19.

El caso más reciente fue el de Ana Karina, una joven que tras 37 días haber estado hospitalizada e intubada, logró recuperarse y hoy es un testimonio del trabajo profesional que se lleva a cabo en el Hospital Materno Infantil para salvar la vida de cientos de mujeres que ahí son atendidas.

Ana Karina estuvo 37 días intubada y logró recuperarse.

Ana Karina padeció lesión pulmonar muy grave por Covid-19 y su bebé, una niña que nació de 30 semanas de gestación y la cual fue enviada al Hospital Comunitario de Jaral del Progreso, en donde estuvo bajo completos cuidados de crecimiento y desarrollo y ahora, tanto madre como su hija ya están en su casa, ambas originarias del la comunidad de Santiago Capitiro, en territorio jaralense.

Como Ana Karina, otras ocho mujeres que también fueron intubadas en el Hospital Materno Infantil de Irapuato lograron recuperarse gracias a los cuidados del personal médico y de enfermería que les atendió.

La Secretaría de Salud de Guanajuato llamó a las mujeres embarazadas y a la población en general a no relajar las medidas, por lo que el uso del cubrebocas debe mantenerse de manera obligatoria, además de realizar un lavado de manos frecuente con jabón, hacer un estornudo de etiqueta, no escupir, usar pañuelo desechable, abstenerse de saludos con contactos físicos, así como usar gel antibacterial, marcar sana distancia y hacer resguardo domiciliario si no es necesario salir.

Además, la recomendación es que toda mujer embarazada debe de acudir por lo menos a cinco visitas de control prenatal, donde la primera visita se recomienda que sea en las primeras 12 semanas de gestación y atendiendo al siguiente calendario:

-1ra. consulta: en el transcurso de las primeras 12 semanas

-2a. consulta: entre la 22 – 24 semanas

-3a. consulta: entre la 27 – 29 semanas

-4a. consulta: entre la 33 – 35 semanas

-5a. consulta: entre la 38 – 40 semanas