Salmantinos a favor de que la feria se ubique en zona centro

Salmantinos a favor de que la feria se realice de nueva cuenta en la zona centro de la ciudad, opinaron que les resulta más viable esta ubicación, lo cual les parece más benéfico para todos, pues no sólo se evitan traslados más largos, sino que además se reactiva el comercio que hay en ese lugar.

Durante la feria del año pasado, los salmantinos comentaron que se sintieron arropados por la seguridad del lugar, principalmente por la presencia de los elementos policíacos quienes cumplieron arduamente con su labor, además consideraron que beneficio al comercio de la zona, ya que un gran número de personas, se hicieron de sus servicios, así lo comentaron la pareja conformada por Juan Villegas y Alejandra Hernández.

“A mí me gusto mucho la feria del año pasado, porque vivo aquí en el centro y me quedaba súper cerca, cual hizo que la disfrutara aun más, ya que cuando se hacía hasta el centro cívico, no podía disfrutar de lo que la feria me ofrecía, además le gusto mucho a mi familia, así que a mi si me encantaría se vuelva a poner aquí” dijo Itzel Vega.

Además, los ciudadanos comentaron que no se dejen engañar por comentarios negativos, pues la feria estuvo muy divertida y que apoyan para que se vuelva a ubicar en la zona centro.