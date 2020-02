Salmantinas apoyan “Un día sin mujeres”

Salmantinas se sumarán al movimiento nacional "Un día sin mujeres", el cual tiene como objetivo que no haya ni una mujer en la calle, trabajos, escuelas y universidades como parte de la exigencia para ser escuchadas y frenar la violencia de género.

Las mujeres coinciden en que es necesario alzar la voz, pero muchas dijeron que temían manifestarse por su voluntad ya que ignoran el apoyo que tendrán de sus instituciones de trabajo pues existe el temor de que las vayan a despedir, otras dijeron que es momento de que se haga visible su voz, por lo que tomaran parte de este movimiento.

“Es necesario que nos escuchen. Espero que mi universidad nos apoye ya que manejan campañas para ofrecer protección a chicas en peligro, así que aunque no hay pronunciamiento por parte de la escuela, espero poder participar”

Daniela López / Fotos :Sanjuana Medrano/El Sol de Salamanca

Daniela López

“En mi trabajo no podemos faltar. Es muy bueno que hagamos algo para que nos escuchen ojala sea el inicio de un cambio”

Laura Martínez

“Yo me uno y estoy más que a favor del paro, mis actividades en la universidad se ven afectadas debido a que tengo exámenes, sin embargo, mis compañeras y yo, estamos hablando para poder ir con los directivos y hacer que se movilicen ante todo lo que está sucediendo. Debemos dar visibilidad”

Liliana Torres

“Hay veces que no es suficiente lo que se hace y si esto sirve para que nos escuchen yo me uno tal vez no pueda hacerlo porque tengo mis actividades que hacer y si no es en el trabajo es en la casa pero estoy de acuerdo en alzar la voz”





Silvia Sánchez Razo

“Somos importantes. Había leído que si se hace este paro, la estabilidad económica del país podría caer, fue lo que a mí me motivo a querer participar porque quiere decir lo importante que somos y nos escucharan”

Pamela García