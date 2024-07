Salmantina de oro: Ana Ximena participará en concurso internacional de ciencias en Turquía

Ana Ximena Arroyo Castellanos, estudiante Salmantina, ganó una medalla de oro en concurso de ciencias a nivel internacional, pues quedó por encima de estudiantes de Inglaterra, China, Indonesia, Irán y Singapur.

Ana Ximena Arroyo fue la única representante de Guanajuato de su categoría con medalla de oro y una de las tres finalistas a nivel nacional, por lo que espera poder representar al estado de Guanajuato en el concurso Internacional de Ciencias VANDA 2024, el cual se llevará a cabo en Estambul, Turquía.

“Nos convocaron a todos a participar en el examen, yo quise participar porque se me hizo padre, después de hacer el examen me dijeron que había pasado a la siguiente ronda, entonces ahí hice un examen a nivel internacional, en donde había niños de India y Singapur y apenas hace unos cuantos días me dijeron que había ganado medalla de oro, siendo la única que ganó esta presea a nivel estatal”, relató.

El concurso en el que participó la salmantina Ana Ximena fue de Ciencias Naturales, el cual, gracias al apoyo de su familia, la Arroyo Castellanos, logró quedar dentro de los primeros lugares para poder ganar esta presea.

Por último Ana Ximena comentó que de grande, “me gustaría ser Azafata para poder recorrer el mundo”

VANDA es una competencia que se enfoca en la habilidad del estudiante para pensar crítica y creativamente para encontrar información oculta que lo ayudará a resolver la pregunta. Además estimula la pasión de los estudiantes por la ciencia conteniendo una variedad de interesantes preguntas que motivan la curiosidad y las ganas de aventurarse más allá en el mundo de la ciencia. La participación en el concurso le ayudará al estudiante a desarrollar sus habilidades de pensamiento superior, dándoles la confianza para retarse a sí mismos y brindarles un empujón en su carrera académica científica. El año pasado se contó con una participación de seis mil 700 estudiantes de 28 países y territorios.

“Fue un poco difícil, porque se me juntó en la semana de exámenes de la escuela, aunque creo que también esto me ayudó un poco porque también llevó esta materia en la escuela, y gracias a ello no fue tan complicado responder el cuestionario; cuando fue mi graduación me mencionaron por este logro”

El concurso VANDA 2024 se llevó a cabo entre el 30 de mayo y el primero de junio el cual se llevó a cabo de una manera virtual. En este concurso se contó con exámenes diferenciados por grado escolar desde grado 4 hasta grado 10, que compartirá examen con grado 11 y 12. Los exámenes están traducidos al español.

“En la primer etapa ella quedó en segundo lugar, posteriormente se llevó a cabo la segunda etapa en donde se representa a nivel internacional de cada estado y en la siguiente etapa estuvieron participando con algunos representantes de diversos países, y ahí es en donde ella fue una de las tres participantes en su categoría con medalla de oro y ellos tres tienen la oportunidad de irse a Turquía a representar al estado”, señaló la madre de Ana Ximena, Teresa Castellanos.

Durante este concurso, se evaluaron a los estudiantes junto con los de su mismo grado escolar, y según su puntaje se les otorgó alguno de los galardones correspondientes al grado en el que hayan quedado.

Todos los participantes recibirán un certificado digital que indicará el lugar obtenido. Los ganadores de bronce, plata y oro recibirán una medalla conmemorativa y un certificado impreso. En caso de obtener un puntaje perfecto, el estudiante recibirá un medallón personalizado con su nombre además de un voucher por 100 SGD para utilizarse en otros concursos o materiales de SIMCC.

“No identificamos que en años pasados, Guanajuato haya tenido alguna participación, supimos que el año pasado Jalisco becaron a 11 estudiantes para irse y se trajeron varias medallas de oro, menciones honoríficas y creemos que hay talento salmantino y guanajuatense; tiene seis meses, el concurso de estambul Turquía será a inicio de diciembre, entonces creo que tiene un buen periodo para poderse preparar.”

“Ella representa a una escuela particular, entonces esperamos contar con el apoyo para que ella pueda representar a Guanajuato a nivel internacional; a nivel estatal ella quedó en segundo lugar y en nivel internacional quedó mi hija; vi los resultados y vi que tenemos talento aquí, sí Jalisco se trajo varias medallas el año pasado, y sí Guanajuato compite con algunas escuelas creo que también puede ganar algunas medallas”, señaló Teresa Castellanos, madre de Ana Ximena

