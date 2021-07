Salmantina completa esquema de vacunación en Irapuato

Algunos habitantes del municipio vecino de Salamanca acudieron a los módulos ubicados en Irapuato, pues habían quedado pendientes para recibir su segunda dosis de la vacuna.

Tal es el caso de Lilia Vélez, de 62 años de edad, quien recibió en su lugar de origen únicamente la primera dosis de la farmacéutica Pfizer.

Si bien Lilia no recuerda con exactitud el día en que recibió la primera vacuna, estima que fue aproximadamente hace dos o tres meses.

Hace un par de días, la mujer de 62 años de edad, quien reside en una comunidad de Salamanca, recibió la llamada de parte de personal de salud, donde se le indicaba acudir a un puesto de vacunación en Irapuato para completar su esquema de vacunación pendiente.

La situación a la que Lilia se enfrentó la hizo temer de no poder recibir su segunda dosis, ya que comentó a Salamanca comenzaron a llegar más vacunas pero de otras farmacéuticas, por lo que pidió a personal del centro médico de su localidad le avisaran a dónde y cuándo podría acudir a completar su vacunación.

Durante estos últimos meses, la mujer y ama de casa sufrió de una enfermedad respiratoria, lo cual le impidió recibir la segunda dosis en Salamanca cuando le tocaba.

“Sólo fue una gripe pero no me dejaron vacunarme, me dijeron que me esperara a la siguiente pero ya no llegaron”.

Por el medio día de este miércoles Lilia fue atendida en el modulo de vacunación del Hospital Militar Regional, y unos minutos después salió ya con su esquema de vacunación completo.