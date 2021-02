Salida de Jessica Cabal y Antonio Magdaleno reflejan riesgos de invitar a externos al partido

La salida de Jessica Cabal Ceballos y Luis Antonio Magdaleno Gordillo de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado es el riesgo de invitar a personas externas al partido, pues muchos de ellos ya tienen algún interés personal, más que de servicio.





Ninguno de los dos eran militantes y son de los riesgos cuando se invitan a externos.





Así lo señaló el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien dijo que luego por eso la ciudadanía se confunde o se decepciona de la clase política, por la salida de un instituto político para irse a otro, sin importar los valores que en algún momento llegaron a promulgar.

“Ellos llegaron por Acción Nacional, lamentablemente mucha gente cuando no encuentra seguimiento a su carrera política, optan por otros partidos, pero es lo que la gente luego se pregunta dónde quedan esos valores”.

“Ninguno de los dos eran militantes y son de los riesgos cuando se invitan a externos.

“(...) Yo lo lamento, entiendo que por ahí traen proyectos personales, qué triste que se cambien de institución política, pero nada más desearles suerte”, dijo el gobernador de Guanajuato en entrevista.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo que será la propia ciudadanía la que al final habrá de tomar su decisión y juzgar este tipo de acciones.

“Ellos llegaron por Acción Nacional, lamentablemente mucha gente cuando no encuentra seguimiento a su carrera política, optan por otros partidos, pero es lo que la gente luego se pregunta dónde quedan esos valores, esos principios que tanto se promulgaban, pero al final la gente lo juzgará”.

No obstante, Rodríguez Vallejo dijo que tanto Jessica Cabal como Luis Antonio Magdaleno Gordillo son buenas personas y por ello no cree que haya problemas con su trabajo legislativo.

“Es lo que la gente critica mucho, yo en lo personal no lo llego a entender, yo nací en el PAN, mi padre está por cumplir 50 años en el PAN de militante, yo nací ahí y siempre estaré en Acción Nacional y si algún día no se me da oportunidad de continuar o no concuerdo con quien esté al frente, me retiraré en silencio y no haré mayor cosa por el cariño y el agradecimiento que le tengo a esta institución”.