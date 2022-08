Salamantinos usan línea de extorsión para denunciar fallas en servicios públicos

A pesar de haberse establecido como una línea de atención directa para casos de extorsión y desaparición de personas, la línea telefónica del alcalde César Prieto ha recibido alrededor de 20 denuncias en las que principalmente se solicita atención a servicios públicos, sin que al momento se haya registrado alguna alerta en materia de seguridad, por lo que exhortó a la población ha hacer efectivos los canales de comunicación establecidos para cada fin.

Local César Prieto atenderá personalmente denuncias de extorsión en Salamanca

“No han sido muchas, me han reportado más temas de otro tipo, algunas denuncias por algún servicio, temas de seguridad que tienen que ver con otra naturaleza que yo les pedí que lo hicieran, me he dado a la tarea de ir respondiendo poco a poco aunque no son de lo que yo quedé de que eran extorsiones o amenazas, riesgos de una persona desaparecida, estamos respondiendo poco a poco las preguntas”, indicó el edil.

En este mismo sentido, el mandatario salmantino detalló se han realizado denuncias respecto a la prestación del servicio de transporte colectivo, en sus modalidades urbano y suburbano, así como sobre fallas en la red de alumbrado público, mismas que aseguró se comenzarán atender esta semana, luego de haber recibido la primera ministración de luminarias de una licitación de cuatro mil unidades.

“Arrancamos ya, se dividió el municipio en cuatro zonas vamos a empezar por la zona suroriente, que es la más poblada y que tiene más luminarias fundidas, ya se recibieron algunas, van a ser en total cuatro mil, esta es una primera entrega, sabemos que las otras de las cuales se hizo un censo se han ido incrementado el número de luminarias fundidas las cuales tendremos que ir detectando y hacer una nueva compra de luminarias”, explicó.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

En cuestión de los reportes en materia de seguridad, César Prieto indicó que principalmente se han realizado para alertar sobre personas sospechosas, relacionadas con el robo de casa habitación; “me han mandado algunos videos de la colonia Benito Juárez, yo le pasé al coronel la información y se está trabajando para reforzar, se mantiene la presencia coordinada con Guardia Nacional y el Ejercito, sin embargo, no puede ser permanente, seguimos atentos y cualquier reporte puede hacerse al 911”, concluyó.

Investigaciones

De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a junio se ha n abierto 26 carpetas de investigación por el delito de extorsión en la ciudad, sin embargo, la cifra negra de esta incidencia delictiva sobre pasa la estadística presentada, por lo que es importante que la población denuncie cualquier intento de extorsión a las autoridades.