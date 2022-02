Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos y Gobierno Municipal firman convenio de colaboración

El Colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos y el Gobierno Municipal firmaron un convenio de colaboración para trabajar de manera conjunta, en este convenio que destaca la protección para los integrantes del colectivo y sus familias mientras realizan labores de búsqueda.

Luego de buscar en reiteradas ocasiones un encuentro con el alcalde César Prieto Gallardo, los integrantes del colectivo se reunieron este viernes en la primera mesa de trabajo donde se establecieron compromisos para generar apoyo y empatía hacia esta problemática.

Local Se reúne colectivo de búsqueda con autoridades municipales

Mediante este acuerdo, la autoridad municipal se comprometió a contar con personal capacitado, preparar a los empleados, si es que ya se tienen, o contratar a personas que tengan conocimiento en materia de búsqueda de personas; a recibir reportes de desaparición de personas y en caso de no corresponderle la búsqueda, canalizar el caso a las autoridades correspondientes.

También a entregar a familiares de desaparecidos la cartilla en la que conocerán sus derechos; detonar la búsqueda inmediata de personas desaparecidas y coordinarse con las fiscalías federal y estatal, para proteger a las buscadoras mientras realizan trabajos de campó para encontrar a sus seres queridos.

Por su parte la presidenta del DIF Municipal, Eugenia Martínez, ofreció apoyos en atención jurídica, psicológica, además de apoyo médico, dental, un trabajo de concientización social y señaló que checarán la posibilidad de otorgar becas a los niños que han perdido a sus padres.

En su intervención, Alma Lilia Martínez, integrante del colectivo destacó que el tema de los desaparecidos en Salamanca es un tema que ha estado silenciado por años y destacó que la refinería ha sido un imán para la delincuencia, en cuestión de huachicol, drogas y secuestro.

Pidió no estigmatizar a las personas desaparecidas relacionándolas a situaciones ilícitas pues no nadamas desaparecen personas relacionadas con estas actividades.

“Escuchamos cuando dicen algo hizo o andaba en malos pasos, yo soy una muestra de que no nada más se llevan a ellos, pero a nosotros no nos importa si de alguna de las personas que están aquí sus hijos o sus hijas tuvieron que ver con alguna de estas actividades (…) ya con su vida pagaron porque estamos bien seguros que ellos ya no viven, pero queremos sacarlos de donde están, tenemos conocimientos de algunas fosas pero es difícil llegar y sacarlos porque hemos tenido amenazas” refirió.

Primer Colectivo de Salamanca

El Colectivo Salamanca Unidos buscando Desaparecidos es el primer colectivo creado en el municipio, nació 17 del noviembre del 2020. A un año de haberse formado está integrado por 64 familias no sólo de Salamanca, también de los municipios de Jaral del Progreso y Valle de Santiago.

A lo largo de este tiempo ha obtenido importantes resultados como la localización de seis personas sin vida, 12 con vida, algunos de los cuales fueron encontrados en penales o en otros estados de la republica, además cuenta con un equipo de 15 buscadoras que constantemente se están capacitando.

Gran parte de sus resultados alcanzados, radica en las actividades que realizan como la pega de volantes con los rostros de los desaparecidos, marchas pacificas, altares de muertos, recolección de regalos para los hijos de las personas desaparecidas y reuniones con la fiscalía, así como apoyo psicológico para los integrantes del colectivo.