Salamanca, ejemplo en manejo de basura en todo el estado

Tras seis años de batallar con el tema de la basura, Salamanca se convirtió en el primer municipio de Guanajuato en obtener un dictamen favorable en el cumplimiento de todos los requisitos necesarios para la gestión adecuada de su basura.

En breve serán clausuradas tres celdas del relleno sanitario local, que habían provocado desbordamiento de desechos y escurrimiento de lixiviados, situación que se resolvió con la construcción de una nueva celda que ya opera a su totalidad para el destino final de la basura.

La clausura de las celdas del relleno sanitario será un proceso largo, en el cual se requerirá una inversión importante de recursos por lo que el titular de Servicios Públicos Municipales, Aarón Gasca Aguinaco, informó que se estarán gestionando ante el estado para poder concluir con los trabajos y revestir las celdas, mismo que se busca iniciar antes de que concluya la presente administración.

“Todavía no iniciamos ese proceso, estamos apenas en la planeación para su cierre, porque no es tampoco como quien dice enchilame otra, sí ha sido y va a ser un trabajo complicado y una vez que empecemos el proceso entendemos que tenemos un año para poderlo cerrar, entonces lo que no quiero es que los tiempos nos coman, lo que sí me gustaría es que tuviéramos prácticamente las posibilidades de cierre, para que podamos solicitarlo ante la autoridad correspondiente y que no tuviéramos ningún contratiempo”, indicó.

En cuanto a los recursos necesarios para desarrollar esta clausura, el funcionario explicó que se estarán analizando las partidas municipales de las cuales se pueda aplicar recurso como también a realizar la gestión para buscar que se asignen del Fondo Ambiental, lo cual es precisamente parte de la planeación que se realiza en torno a ello.

Por otro lado el titular de Servicios Públicos Municipales dio a conocer que las labores de confinamiento en la cuarta celda se realizan de acuerdo a la norma, sin embargo, reconoció que las lluvias han causado escurrimientos los cuales ya no han afectado predios particulares.

“Y si ha sido este un tema en las lluvias, sobre todo con el tema de los excesos de agua siempre nos complican, sin embargo, han estado bien ya que tenemos menos lixiviados que se están vertiendo en los terrenos aledaños, la verdad que ha sido poquito de alivio, aún así las lluvias no nos dan tanta tregua, pero se está trabajando”, reconoció.

La cuarta celda se puso en funcionamiento en enero de este año, constó de excavaciones de ocho metros de profundidad, construcción de terraplenes, impermeabilización del fondo así como colocar una malla que evita que los lixiviados contaminen el subsuelo, líquido que es generado por la basura.

En Salamanca diariamente se producen entre 196 y 220 toneladas de basura; el personal del área de Limpia recorre 22 de las cuales 14 rutas son urbanas, seis rutas rurales y dos nocturnas, por ello la participación ciudadana es vital para continuar cuidando nuestro entorno a través de la cultura del reciclaje.