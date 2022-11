Salamanca deja de lado marcha en defensa del INE

Salamanca, Gto. (OEM-Informex).- Como un día normal transcurrió la mañana de este domingo en Salamanca, a diferencia de los demás municipios del corredor industrial, como Celaya, Irapuato, León y la capital en donde miles de guanajuatenses salieron a las calles con la consigna #ELINENOSETOCA, movimiento convocado por activistas y políticos de oposición para “frenar” la iniciativa de reforma electoral que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador y que al menos en Salamanca no registró repercusión alguna.

Esta iniciativa se presentó por el Presidente de la República el pasado mes de abril y su debate inició la semana pasada en la Cámara de Diputados. Dentro de los cambios propuestos en esta reforma se encuentra la reducción en el número de diputados y senadores, así como la disminución del financiamiento a partidos políticos y reducción de los minutos diarios para promocionales de los partidos.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

De acuerdo al documento presentado, el Instituto Nacional Electoral (INE), no desaparecía solo cambiaría de nombre a Instituto Nacional Electoral y de Consultas (INEC), el cual seguiría operando de manera autónoma, pero tomando en cuenta los siguientes ejes centrales: reducir de 500 a 300 el número de diputados, al igual que senadores de 128 a 96, eliminar órganos electorales locales, reducir a 30 minutos diarios de propaganda política en radio y televisión, financiamiento público a partidos políticos solo para campañas electorales, disminuir la participación en una consulta popular de 40 a 33% para que sea vinculante, recortar de 11 a siete consejeros del INEC e implementar el voto electrónico.

Morena en Salamanca.

Local Llaman a guanajuatenses a marchar contra la reforma electoral

Luego de 21 años en la corriente política dominante fue Acción Nacional en Salamanca, a partir del 10 de octubre de 2018 se convirtió en una ciudad gobernada por Morena; sin embargo, se desarrolla una auditoria integral a la administración 2018-2021 luego de detectarse afectaciones por más de 200 millones de pesos en el proceso de entrega recepción entre los gobiernos del mismo partido.

Tras un sondeo realizado por esta casa editorial, los ciudadanos salmantinos se dijeron ajenos al “movimiento por la democracia”, así como no estar enterados de la organización de estos.

“No tenía idea de esta marcha hasta que vi las redes sociales esta mañana y pensé que era aquí pero estuve buscando más información y vi que solo era en ciudades más grandes como León”, señaló Enrique Gasca Turrubiates.

Así mismo, se cuestionó a la población si pudiese existir alguna relación en que en Salamanca no se haya presentado alguna manifestación al ser gobernado por Morena y si en municipios gobernados por Acción Nacional.

“Yo no creo que arreglen nada los políticos saliendo a marchar, si no hicieron nada cuando estuvieron en el cargo ahora que quieren, robar más?, creo que como ciudadanos debemos informarnos y votar de manera informada y no dejarnos llevar por intereses de otros (…) al menos aquí en Salamanca lo que se ha visto es que han trabajado en coordinación los partidos, a lo mejor en otras ciudades no, por eso las molestias creo”, argumentó Ricardo Sandoval Rodríguez.